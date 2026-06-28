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[GALLERY] TikTok tung Mini Game, Mini Drama giữ chân người dùng

Thiên Trang (TH)

TikTok ra mắt Mini Game và Mini Drama tích hợp ngay trong ứng dụng, cho phép xem phim, chơi game, thanh toán không cần rời nền tảng.

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TikTok đang đẩy mạnh chiến lược trở thành nền tảng giải trí "tất cả trong một" khi chính thức giới thiệu hai định dạng mới là Mini Game và Mini Drama tại sự kiện TikTok Apps Summit 2026 diễn ra ở Singapore, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ và ngành phát triển ứng dụng.
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Với các tính năng mới này, người dùng có thể xem phim ngắn theo tập, trải nghiệm trò chơi và thực hiện thanh toán trực tiếp trên TikTok mà không cần chuyển sang bất kỳ ứng dụng nào khác, giúp tối ưu trải nghiệm liền mạch và gia tăng thời gian tương tác trên nền tảng.
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Theo ông Hưng Huỳnh, Giám đốc Giải pháp Quảng cáo Toàn cầu TikTok Việt Nam, việc phát triển Mini Game và Mini Drama xuất phát từ thực tế người dùng ngày càng ưu tiên những ứng dụng có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu giải trí trong cùng một hệ sinh thái. (Ảnh: Thế Duyệt)
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TikTok cho biết các nhà phát hành chỉ cần khoảng một tháng để đưa sản phẩm lên nền tảng, mở ra cơ hội tiếp cận hàng triệu người dùng thông qua trang For You (FYP) mà không phải đầu tư quá nhiều vào hạ tầng phân phối riêng.
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Dữ liệu từ Sensor Tower cho thấy thị trường phim ngắn đang tăng trưởng bùng nổ với 2,26 tỷ lượt tải toàn cầu trong năm 2025, trong khi Đông Nam Á chiếm tới 32% tổng lượt tải và người dùng dành trung bình gần 40 phút mỗi ngày để theo dõi các nội dung dạng tập.
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Không chỉ tập trung vào nội dung giải trí, TikTok còn giới thiệu loạt công cụ trí tuệ nhân tạo mới như TikTok Growth Max, Symphony tích hợp Dreamina Seedance 2.0 và nhiều giải pháp tự động hóa quảng cáo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng.
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Những công cụ AI này cho phép nhà quảng cáo tạo video đa ngôn ngữ, tối ưu nội dung theo thời gian thực và tự động lựa chọn các mẫu quảng cáo có hiệu suất tốt nhất, góp phần rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất và vận hành chiến dịch.
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Động thái mới cho thấy TikTok không chỉ muốn giữ chân người dùng lâu hơn mà còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái giải trí, thương mại và quảng cáo khép kín, nơi mọi hoạt động từ xem phim, chơi game đến thanh toán đều diễn ra ngay bên trong ứng dụng.
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