[GALLERY] Giải mã mẫu tablet sở hữu 9 loa JBL và thiết kế chân đế độc bản

Lenovo vừa âm thầm giới thiệu thế hệ kế nhiệm của dòng máy tính bảng chuyên dụng cho giải trí đa phương tiện với tên gọi Lenovo Tab Plus Gen 2.

Thay vì chạy theo xu hướng mỏng nhẹ đơn thuần, thiết bị này chọn một hướng đi riêng biệt khi ưu tiên tối đa cho hệ thống âm thanh và tính tiện dụng trong không gian giải trí gia đình.

Điểm khác biệt lớn nhất của Lenovo Tab Plus Gen 2 so với phần còn lại của thị trường nằm ở mặt lưng. Thay vì một thiết kế phẳng hoàn toàn, máy có phần đáy dày hơn để chứa hệ thống loa khổng lồ và chân đế kim loại.

Thiết kế này đã giúp sản phẩm nhận được giải thưởng iF Design danh giá nhờ tính ứng dụng cao.

Lenovo đã tích hợp hệ thống lên tới 9 loa ngoài được tinh chỉnh bởi JBL, hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos. Đây là một con số hiếm thấy trên các thiết bị di động, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh vòm sống động mà không cần đến loa ngoài rời.

Để tối ưu cho việc sử dụng, Lenovo cũng dời cụm phím âm lượng ra mặt lưng, biến chiếc tablet trông giống như một chiếc loa thông minh có màn hình.

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Bên cạnh đó, chân đế dạng vòng (ring-shaped stand) tích hợp sẵn cho phép người dùng dựng máy linh hoạt theo cả chiều ngang và chiều dọc. Điều này cực kỳ hữu ích khi xem phim, gọi video hoặc sử dụng máy như một bảng điều khiển nhà thông minh mà không cần mua thêm bao da hay giá đỡ.

Về sức mạnh bên trong, Lenovo Tab Plus Gen 2 được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7400. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM 8GB chuẩn LPDDR5 và các tùy chọn lưu trữ 128GB hoặc 256GB chuẩn UFS 3.1, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Về phần mềm, máy sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Việc sử dụng phiên bản hệ điều hành mới nhất cho thấy cam kết hỗ trợ lâu dài của Lenovo đối với dòng sản phẩm này.

Trải nghiệm hình ảnh trên Lenovo Tab Plus Gen 2 cũng được đầu tư kỹ lưỡng với màn hình IPS kích thước 12.1 inch. Độ phân giải 2560x1500 pixel cùng tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm và nội dung chuyển động trở nên mượt mà. Màn hình này còn hỗ trợ các chuẩn hiển thị cao cấp như HDR10 và Dolby Vision, tối ưu cho các nền tảng xem phim trực tuyến.

Để duy trì hoạt động cho màn hình lớn và hệ thống loa công suất cao, Lenovo trang bị viên pin dung lượng 10,200 mAh. Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng. Các thông số khác bao gồm camera sau 13MP, camera selfie 8MP phục vụ nhu cầu hội họp trực tuyến cơ bản.

Lenovo Tab Plus Gen 2 có mức giá khởi điểm từ 429.01 Euro (tương đương khoảng 13 triệu đồng) cho bản 128GB và 479.01 Euro (khoảng 14.6 triệu đồng) cho bản 256GB.

Lenovo Tab Plus Gen 2 là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai ưu tiên trải nghiệm nghe nhìn và sự tiện dụng của chân đế tích hợp, thay vì một chiếc máy tính bảng truyền thống có thiết kế bão hòa hiện nay.

Lenovo Tab Plus Gen 2 thiết kế xuất sắc cho giải trí.