[GALLERY] Dùng laptop sai cách, nhiều người âm thầm làm hại cột sống cổ

Sếp MG dừng phát sóng trực tiếp xe mới vì bị chê đạo nhái Sếp MG bất ngờ kết thúc buổi phát sóng trực tiếp của hãng sau khi nhiều người bình luận cho rằng mẫu sedan mới có thiết kế "nhái" Porsche Taycan và Xiaomi SU7.

Jeep Compass - xe điện off-road 375 mã lực, sạc 27 phút chạy 600km Mẫu xe SUV Jeep Compass 4xe vừa chính thức ra mắt biến thể thuần điện, dẫn động 4 bánh, công suất tối đa 375 mã lực và phạm vi chạy điện mở rộng hơn 600 km.

[GALLERY] AI giá rẻ từ Trung Quốc gây bão, người dùng đổ xô chuyển sang Z.ai với mô hình AI GLM-5.2 đang tạo nên cơn sốt mới nhờ hiệu năng mạnh, chi phí thấp và mã nguồn mở, làm dấy lên cuộc cạnh tranh gay gắt với các ông lớn Mỹ.

Có thể tạo ra trọng lực nhân tạo như trong phim viễn tưởng không? Từ những trạm không gian quay khổng lồ trong phim khoa học viễn tưởng đến các dự án của NASA, ý tưởng tạo ra trọng lực nhân tạo đang dần tiến gần hiện thực.

Piaggio triệu hồi loạt xe ga Liberty 50 lỗi đèn pha gây nguy hiểm Lỗi từ mạch điện đã khiến đèn pha trên các mẫu Liberty 50 và 150 tại Bắc Mỹ không sáng, làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.

Đoàn Việt Nam tặng quà cho người dân Venezuela Ngày 5/7, đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian tổ chức một chuyến đi đặc biệt.

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NASA tuyển chọn tình nguyện viên cho nhiệm vụ mô phỏng Mặt Trăng và Sao Hỏa NASA bắt đầu tuyển chọn ứng viên cho dự án mô phỏng khám phá không gian sâu, giúp chuẩn bị cho các sứ mệnh tương lai trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Nhà khoa học nông dân Nguyễn Văn Chế chế tạo máy nông nghiệp bán khắp Việt Nam Ông Nguyễn Văn Chế, người nông dân tự học, sáng chế nhiều máy móc nông nghiệp giúp giảm công sức, chi phí và phổ biến trên toàn quốc.