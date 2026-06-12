Facebook, Instagram, Messenger sập diện rộng tối 12/6

Từ khoảng 20h39 ngày 12/6, nhiều người dùng tại Việt Nam bắt đầu gặp sự cố khi sử dụng các nền tảng thuộc Meta.

Ngay cả trên Messenger, tin nhắn gửi đi báo trạng thái "Sending..." kéo dài hoặc "Failed to send" không thành công.

Trên Facebook và Instagram, ứng dụng vẫn mở được nhưng phần feed chỉ hiển thị khung chờ (skeleton loading), không tải được bài đăng mới.

Các nội dung không thể tải khi Facebook gặp sự cố.

Theo ghi nhận trên Down Detector, lượng báo cáo sự cố liên quan đến Facebook tăng vọt chỉ trong vài chục phút, từ khoảng 1.500 lúc 20h39 lên hơn 40.000 báo cáo. Biểu đồ thống kê cho thấy đường báo cáo dựng thẳng đứng, không có dấu hiệu xuất hiện từ trước đó trong ngày.

Báo cáo sự cố tăng vọt trên Downtetector.

Đến thời điểm hiện tại, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về sự cố này trên các kênh truyền thông. Threads cũng được một số người dùng phản ánh tải chậm hơn bình thường, trong khi WhatsApp dường như chưa bị ảnh hưởng.

Đây không phải lần đầu các dịch vụ của Meta gặp sự cố diện rộng. Hồi tháng 3/2024, Facebook, Instagram, Messenger và Threads đồng loạt ngừng hoạt động hơn 2 giờ, với hơn 550.000 báo cáo trên Down Detector tại thời điểm cao nhất.

Đến tháng 12/2024, một sự cố tương tự tiếp tục xảy ra vào rạng sáng, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng toàn cầu, với hơn 100.000 báo cáo chỉ trong nửa giờ đầu. Cả hai lần đó, Meta đều xác nhận nguyên nhân là lỗi kỹ thuật nội bộ, không liên quan đến tấn công mạng.