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[GALLERY] Audi A3 2027 trình làng với nội thất "xịn sò", giá từ 36.300 USD

Nguyễn Chung

Mẫu xe Audi A3 2027 đã được áp dụng những tinh chỉnh nhỏ ở cả ngoại thất lẫn nội thất, bao gồm màn hình cong toàn cảnh cùng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến hơn.

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Thời gian qua, hãng xe sang Audi đã liên tục tung ra phiên bản nâng cấp của các dòng xe. Mới nhất trong số đó là dòng xe sang cỡ nhỏ Audi A3 với 3 kiểu dáng hatchback, sedan và SUV. Trong lần nâng cấp này, Audi tập trung chủ yếu vào khoang nội thất của A3 2027.
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Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ngay trung tâm của mặt táp-lô. Tại đây, Audi đã loại bỏ bố cục 2 màn hình cũ để chuyển sang 1 màn hình cong liền khối lấy từ Q3 mới. Màn hình này là sự kết hợp của bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch. Màn hình được thiết kế hướng về phía người lái và đặt phía trên một dải đèn viền.
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Tuy nhiên, là lựa chọn dành cho người mua xe sang lần đầu nên Audi A3 2027 không được trang bị màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước. Đây là trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe đắt tiền hơn như Audi A5, A6 và Q6 e-tron.
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Audi vốn nổi tiếng với khả năng cá nhân hóa và khoang nội thất nâng cấp của A3 tiếp tục theo đuổi định hướng này với 4 gói vật liệu gồm sợi carbon, sợi microfiber Dinamica, chất liệu dệt mới mang tên "Light crepe" và vải "Impressum black". Các trang bị an toàn hiện được chia thành ba cấp độ gồm Tech, Tech plus và Tech pro.
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Đáng chú ý nhất trong số các tính năng mới là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Assist Plus, có khả năng kiểm soát cả chuyển động dọc và ngang của xe ở tốc độ lên tới 210 km/h, giúp xe duy trì làn đường và khoảng cách với phương tiện phía trước mà cần ít sự can thiệp hơn từ người lái.
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Những người muốn giao phó các thao tác khó khăn cho xe có thể lựa chọn hệ thống Park Assist Plus hoặc Park Assist Pro cao cấp hơn, tích hợp tính năng đỗ xe từ xa. Hệ thống này hiện cũng có thêm chức năng học tập, ghi nhớ thói quen của chủ xe theo thời gian và điều chỉnh để phù hợp với họ.
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Đáng tiếc là Audi A3 2027 vẫn giữ nguyên danh mục động cơ cũ và chỉ tập trung hoàn thiện những gì đã có. Phiên bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng động cơ 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực.
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Ở đầu bên kia của dải sản phẩm, Audi RS3 thế hệ mới tiếp tục là phiên bản mạnh nhất với công suất 394 mã lực lấy từ động cơ 5 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L.
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Đối với các phiên bản hybrid sạc điện (PHEV), xe có công suất lần lượt 201 mã lực và 268 mã lực, cùng phạm vi di chuyển thuần điện lên tới 143 km theo chu trình WLTP.
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Các phiên bản PHEV nâng cấp của Audi A3 2027 mới cũng có khả năng kéo tối đa tăng thêm 300 kg, lên mức 1.700 kg.
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Dòng Audi A3 nâng cấp sẽ có mặt tại các đại lý ở châu Âu vào cuối tháng 9/2026. Tại Đức, xe có giá khởi điểm từ 31.850 Euro (khoảng 36.300 USD). Phiên bản RS3 đứng đầu dải sản phẩm có giá khởi điểm từ 68.500 USD.
Video: Giới thiệu mẫu xe Audi A3 2027 thế hệ mới.
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