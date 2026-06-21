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Audi Q3 2026 từ 2,099 tỷ đồng, "đối thủ" BMW X1 mới tại Việt Nam

Nguyễn Anh

Audi Q3 2026 mới ra mắt tại Việt Nam đã được "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài và đem tới nhiều công nghệ, xu hướng thiết kế mới nhất từ hãng xe sang Đức.

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Audi đã chính thức ra mắt Q3 thế hệ mới tại Việt Nam, 7 năm sau khi đời xe thứ 2 tới dải đất hình chữ S. Ở lần trở lại này, Q3 vẫn được bán với 2 kiểu thân xe là thường và SUV coupe (Sportback), tương ứng với 2 phiên bản là Q3 SUV TFSI Advanced giá 2,099 tỷ đồng và Q3 Sportback TFSI S line giá 2,199 tỷ đồng.
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Thế hệ thứ ba của Q3 có thiết kế hoàn toàn mới và một loạt các công nghệ mới nhất – hầu hết trong số đó đã được lấy từ các mẫu xe khác trong dòng sản phẩm. Dựa trên trên phiên bản cải tiến của nền tảng MQB của xe cũ (MQB Evo), Q3 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất, tròn trịa hơn của Audi, lấy cảm hứng từ Q5.

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Xe cũng được trang bị lưới tản nhiệt Singleframe đặc trưng rộng hơn nhưng mỏng hơn. Hai bên là hệ thống đèn LED Plus "kỹ thuật số" (tức là có thể tùy chỉnh) phân đoạn và các khe hút gió trang trí chứa đèn pha chính. Dọc theo bên hông, các dè trước và sau được làm nổi để nhấn mạnh tới hệ thống dẫn động 4 bánh "quattro" thông thường, cùng với đường viền cửa sổ dốc xuống ở trụ A trước khi nhô lên tạo thành trụ D gấp khúc.
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Một đường cắt ở đỉnh trụ D làm nổi bật vòm mui vuốt nhẹ nhàng và tạo nên ảo giác về mui nổi trên thân xe đang thịnh hành. Tương tự như A6 mới , Q3 có đèn hậu hai tầng, với dải đèn dưới rộng toàn phần hướng về phía đèn báo rẽ dọc, tạo thành hình chữ L. Cả 2 phiên bản tại Việt Nam cũng có sẵn đèn hậu LED Pro và logo Audi có chiếu đèn ở cửa sau.
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Cả 2 phiên bản đều chia sẻ chung chiều dài 4.531mm, rộng 1.859mm và chiều dài cơ sở 2.681mm. Sự khác biệt giữa Q3 và Q3 Sportback tại Việt Nam không chỉ nằm ở vòm mui. Đúng như tên gọi, bản SUV có gói ngoại thất Advanced với mâm 19 inch 10 chấu mặt kín phay 2 tông màu và ray nóc nhôm lắp sẵn. Trong khi đó gói S Line của Q3 Sportback đem tới cho xe bộ mâm 5 cánh màu xám Platinum.
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Bên trong, chiếc xe tiếp tục mang những nét đặc trưng từ những chiếc Audi mới lớn hơn, bao gồm bảng hiển thị màn hình rộng "sân khấu kỹ thuật số" cong chứa cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình cảm ứng thông tin giải trí MMI 12,8 inch. Học theo đối thủ Mercedes-Benz, Tesla và nhiều mẫu xe hơi Trung Quốc, Audi cũng đã cải tiến các cần gạt sau vô lăng.
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Cần gạt bên phải là cần số, trong khi cần gạt bên trái kết hợp các chức năng của đèn, đèn báo rẽ và cần gạt nước - với các núm và nút riêng biệt cho gạt mưa lẫn rửa kính, trông có vẻ phức tạp khi vận hành. Điều này được thực hiện để giải phóng thêm không gian lưu trữ ở bảng điều khiển trung tâm, mặc dù nó vẫn chỉ chứa bộ sạc không dây và giá để cốc đôi.
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Các trang bị tiêu chuẩn của cả 2 bản Q3 tại Việt Nam gồm kính chắn gió cách nhiệt, kính cửa trước cách âm, ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi, nhớ vị trí ghế lái, ghế sau có thể trượt và điều chỉnh độ ngả lưng ghế, khoá thông minh, cổng USB-C cho mọi hàng ghế, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, đèn nội thất ambient light đổi màu, dàn âm thanh 10 loa 260W, kết nối điện thoại qua Apple CarPlay/Android Auto.
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Liên quan tới cảm giác vận hành và an toàn, mọi phiên bản Q3 đều có hệ thống lái biến thiên và treo Comfort. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm túi khí phía trước, túi khí trung tâm, túi khí bên và túi khí rèm, cảnh báo áp suất lốp, giữ ga tự động thông minh, giám sát người lái mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...
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Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus, camera lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo vật thể cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp phía trước, cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn. Do có vòm mui thấp hơn, thể tích khoang hành lý tối đa của Sportback chỉ đạt 1.289 thay vì 1.386 lít như Q3 SUV thường, dù cả 2 xe đều đạt tối thiểu 488 lít.
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Cả 2 phiên bản Q3 thế hệ mới được bán tại Việt Nam đều được trang bị động cơ 1.4l 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 148 mã lực/250Nm, nối với hộp số tự động 7 cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 9,1 giây, với Q3 thường đạt tốc độ tối đa 207km/h và mức tiêu thụ 7,64l/100km. Trong khi đó Q3 Sportback đạt 209km/h và chỉ "ăn" 6,7l/100km.
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Với động cơ này, Q3 đang là mẫu xe yếu nhất phân khúc SUV hạng sang cỡ C tại Việt Nam, khi Volvo XC40 Ultra mạnh tới 249 mã lực/350Nm và Range Rover Evoque đạt 200 mã lực/320Nm. Về giá bán, mẫu xe cũng nằm giữa XC40 Ultra (1,82 tỷ đồng) và Evoque (từ 2,739 tỷ - 3,319 tỷ đồng). Xe sẽ cạnh tranh với BMW X1 thế hệ mới dự đoán sẽ về Việt nam trong năm nay.
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Khi mua Audi Q3 mới, khách hàng Việt có thể chọn 1 trong 8 màu sắc ngoại thất gồm trắng Arkona, đen Mythos, trắng Glacier, xanh dương Navarra, xanh dương Malpelo, xanh lá Sage, xám Tembura và đỏ Progressive. Xe sẽ được bán ra từ tháng 6/2026 với chính sách bảo hành 3 năm, không giới hạn số km.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV hạng sang Audi Q3 mới tại Việt Nam.
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