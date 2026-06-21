Audi Q3 2026 từ 2,099 tỷ đồng, "đối thủ" BMW X1 mới tại Việt Nam

Range Rover Evoque L bị "khai tử" - bất ngờ giảm giá sốc tới 804 triệu đồng Giá bán của mẫu SUV hạng sang Range Rover Evoque L tại thị trường Trung Quốc đã giảm tới 229.800 Nhân dân tệ (804 triệu đồng) so với thời điểm ra mắt.

Nghiên cứu mới về dược phẩm vũ trụ Nghiên cứu mới từ UC San Diego cho thấy thực vật có thể trở thành nguồn cung cấp thuốc và vật liệu y tế trong các chuyến du hành không gian sâu, đảm bảo sức khỏe cho phi hành gia.

[GALLERY] Lịch sử đảo chiều, AI đã lướt web nhiều hơn con người Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, lưu lượng truy cập do AI tạo ra vượt con người, làm dấy lên câu hỏi về tương lai của thế giới số.

[GALLERY] EVKey bản mới bị Windows Defender cảnh báo virus, tác giả lên tiếng EVKey 6.0.4 vừa phát hành đã bị Windows Defender và nhiều phần mềm bảo mật nhận diện là mã độc, khiến cộng đồng người dùng Việt xôn xao.

Nissan Việt Nam thực hiện liền 7 đợt triệu hồi với 302 xe lỗi túi khí Nissan đang gọi triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại thị trường Việt Nam do lỗi túi khí. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản từ năm 2001 đến 2014.

Maserati Grecale 2027 khai tử động cơ 4 xy-lanh, chuyển sang V6 Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.

Toyota âm thầm tăng giá loạt SUV chủ lực tại thị trường Mỹ Toyota vừa âm thầm điều chỉnh giá bán đối với loạt SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm Highlander, Grand Highlander, Land Cruiser và Sequoia.

Mitsubishi Pajero 2027 lộ thiết kế, vuông vức như Land Cruiser Trước thềm màn ra mắt toàn cầu, Mitsubishi Motors được cho là đã âm thầm giới thiệu thế hệ mới của dòng Mitsubishi Pajero tới các đại lý tại thị trường Bắc Mỹ.

[GALLERY] 1666: Amsterdam tung demo miễn phí, gameplay gây sốt Steam 1666: Amsterdam bất ngờ mở bản chơi thử miễn phí trên Steam và Epic Games Store, hé lộ gameplay siêu nhiên đầy tham vọng khiến game thủ háo hức.