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[GALLERY] Apple tung "át chủ bài" giữa cơn bão bản quyền Adobe

Thiên Trang (TH)

Apple nâng cấp mạnh hệ sinh thái sáng tạo với AI, Final Cut Pro và Pixelmator Pro, mở ra lựa chọn mới cho creator giữa làn sóng siết bản quyền Adobe.

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Giữa thời điểm nhiều nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam lo ngại trước các đợt rà soát bản quyền phần mềm của Adobe, Apple bất ngờ tung ra bản nâng cấp quy mô lớn cho hệ sinh thái Apple Creator Studio, bổ sung hàng loạt tính năng AI và cải tiến quy trình làm việc nhằm tạo ra một giải pháp sáng tạo nội dung liền mạch hơn trên các thiết bị Mac, iPad và iPhone.
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Điểm đáng chú ý nhất là Pixelmator Pro được tích hợp sâu với Final Cut Pro, Keynote, Pages và Numbers, cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh trực tiếp trong dự án mà không cần liên tục xuất và nhập tệp giữa nhiều phần mềm, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian xử lý nội dung và nâng cao hiệu suất làm việc cho editor, YouTuber, nhà sáng tạo nội dung hay các studio quy mô nhỏ.
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Apple cũng đẩy mạnh ứng dụng AI chạy trực tiếp trên thiết bị khi Final Cut Pro bổ sung tính năng Generate Captions có khả năng tự động chuyển lời nói thành phụ đề ngay trên dòng thời gian, đồng thời cho phép tùy chỉnh kiểu chữ, hiệu ứng và vị trí hiển thị mà không cần sử dụng dịch vụ đám mây hay phần mềm bên thứ ba.
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Bên cạnh đó, các công cụ như Auto Mask giúp nhận diện da, tóc, quần áo, bầu trời hoặc cây cối để tách chủ thể nhanh hơn, còn Edit Detection có thể tự động phân tích video đã xuất nhằm tái tạo các điểm cắt trên timeline, hỗ trợ chỉnh sửa hoặc dựng lại những dự án cũ một cách nhanh chóng và chính xác.
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Không chỉ tập trung vào hình ảnh, Apple còn nâng cấp Logic Pro với hệ thống nhận diện hợp âm Chord ID chính xác hơn, bổ sung Producer Project, Granular Alchemy và Beat Breaker nhằm phục vụ các nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời cải tiến Motion và Compressor để hỗ trợ tốt hơn cho đồ họa chuyển động, video thực tế ảo và nội dung dành cho Vision Pro.
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Một lợi thế đáng chú ý khác nằm ở chiến lược giá khi Apple cung cấp gói thuê bao Apple Creator Studio với mức giá bản địa hóa chỉ từ 199.000 đồng mỗi tháng hoặc 1,99 triệu đồng mỗi năm, đồng thời vẫn duy trì hình thức mua đứt nhiều phần mềm như Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion và Compressor thay vì chỉ áp dụng mô hình thuê bao bắt buộc.
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Cách tiếp cận này giúp nhiều creator, editor và doanh nghiệp nhỏ chủ động hơn trong việc đầu tư công cụ làm việc, đặc biệt trong bối cảnh vấn đề bản quyền phần mềm ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và chi phí duy trì các gói thuê bao quốc tế liên tục gia tăng.
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Dù Apple vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn hệ sinh thái Adobe ở các lĩnh vực chuyên sâu như motion graphics hay thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, nhưng với sự kết hợp giữa AI trên thiết bị, khả năng tối ưu phần cứng và mô hình chi phí linh hoạt, Apple Creator Studio đang nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc cho cộng đồng sáng tạo nội dung trong thời đại số.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
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