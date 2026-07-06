[GALLERY] Apple tung "át chủ bài" giữa cơn bão bản quyền Adobe

Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ 1/7 đến 31/8/2026 cho khách hàng mua xe Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max.
Nghiên cứu của ETH Zurich dùng ánh sáng để kích hoạt các tế bào ung thư, giúp tiêu diệt dễ dàng hơn và hạn chế tác dụng phụ không mong muốn.
Siêu xe điện Spéirling PURE của hãng McMurtry, Anh đã đi vào sản xuất với công suất 1.000 mã lực, xe có giá bán 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).
AI và thuật toán mạng xã hội đang định hình cách con người chọn điểm đến, quán ăn và lịch trình du lịch.
Nhiều khách hàng phản ánh cửa hậu chia đôi trên BMW X5 khiến việc lấy hành lý trở nên kém thuận tiện hơn, đặc biệt với những người có chiều cao trung bình.
Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Y khoa Johns Hopkins và Trường Y tế Công cộng Bloomberg (Đại học Johns Hopkins, Mỹ) vừa phát triển một loại vaccine DNA thử nghiệm dành cho bệnh lao, được đưa vào cơ thể qua đường mũi.
Giáo sĩ Ayatollah Jafar Sobhani đã chủ trì buổi lễ cầu nguyện trong lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ở thủ đô Tehran.
Bếp từ, bếp hồng ngoại và bếp gas đều có ưu, nhược điểm riêng về tốc độ nấu, độ an toàn và chi phí sử dụng mà người dùng cần cân nhắc trước khi chọn mua.
Không phải AI càng thông minh càng hiệu quả. Chiến lược "trí thông minh đủ dùng" đang giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và khai thác AI Agent bền vững.
Robot hình người U1 của UBTech Robotics với tạo hình như siêu mẫu có khuôn mặt và lớp da silicon mềm mại mô phỏng người thật kèm mô hình AI cảm xúc.