Thói quen sử dụng xe hơi độc lạ của cựu CEO Apple - Steve Jobs

[GALLERY] Cận cảnh USV đã giải cứu các phi công trực thăng Mỹ bị Iran bắn hạ Con tàu mặt nước không người lái do công ty Saronic có trụ sở tại Texas chế tạo đã được điều động tới khu vực này vào tháng 3/2026.

BYD Denza Z Coupe lộ diện - mạnh gần 1.600 mã lực, cánh gió "khủng" Chỉ 6 tuần sau màn ra mắt của phiên bản mui trần, Denza Z Coupe hiệu năng cao với cánh gió cố định và những thông số động cơ đầy ấn tượng tới gần 1.600 mã lực.

Bí ẩn về thực thể nằm ở ranh giới giữa sống và không sống Dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, virus là một trong những thực thể kỳ lạ và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên Trái Đất.

Olinia Uno - xe điện 6 chỗ đầu tiên của Mexico, dưới 300 triệu đồng Olinia Uno là xe điện nội địa đầu tiên của Mexico, xe có thể chở tới 6 người, nhưng chỉ đạt 100 km cho mỗi lần sạc và tốc độ tối đa giới hạn ở mức chỉ 50 km/h.

Mitsubishi Xpander lấy lại "ngôi vương" MPV, bỏ xa Toyota Veloz Cross Sau khi bất ngờ đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Toyota Veloz Cross trong tháng 4/2026, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng lấy lại "ngôi vương" phân khúc MPV.

Đại học không chỉ đào tạo, mà còn tạo ra tri thức và công nghệ mới Theo PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, các trường đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn phải tạo ra tri thức mới, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ.

Ổ SSD di động tích hợp chip 4G, tự hủy bằng một tin nhắn Chỉ bằng một tin nhắn SMS, chiếc ổ SSD đời mới này sẽ lập tức tự hủy bằng dòng điện cao áp.

Mazda CX-60 2026 nhận cọc tại Việt Nam, giá bán khoảng 1,8 tỷ đồng Mẫu xe Mazda CX-60 2026 đang tiến gần hơn tới ngày ra mắt các khách hàng tại Việt Nam khi một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV cỡ trung này.

Xung đột Iran khiến việc Mỹ giao vũ khí cho Anh bị đình trệ Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo với Quốc hội rằng xung đột tại Iran đã làm thay đổi lịch giao một số loại đạn dược do Mỹ sản xuất, chuyển giao cho quân Anh.