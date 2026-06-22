[GALLERY] AI agent trên điện thoại, thông minh nhưng chưa tự chủ

Thị trường phái sinh AI đầu tiên trên thế giới sắp ra đời, mở ra cuộc đua mới quanh năng lực tính toán và thu hút dòng vốn đầu cơ khổng lồ.
Truyền thông đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp các quan chức Iran tại một khu nghỉ dưỡng trên sườn núi ở Thụy Sĩ.
Để thúc đẩy hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại, dưới đây là những công nghệ tiên tiến hỗ trợ du hành giữa các vì sao.
Không chỉ là quả bóng đá thông thường, bóng thi đấu World Cup 2026 được tích hợp cảm biến thông minh, truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây để hỗ trợ trọng tài.
MG4 Urban đã có mặt tại nhiều thị trường Đông Nam Á, chính vì thế mẫu xe này nhiều khả năng cũng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần.
Gói Claude Max 200 USD của Anthropic đang đối mặt với vụ kiện tập thể vì bị tố quảng cáo sai lệch hạn mức sử dụng và thiếu minh bạch với khách hàng.
Nhiều người dùng Google Maps suốt nhiều năm nhưng lại bỏ qua tính năng Saved Trips. Khi trải nghiệm, không ít người bất ngờ vì sự tiện lợi mà nó mang lại.
Rolls-Royce vừa ra mắt Ghost Black Badge Tourist Trophy đặc biệt màu xanh ngọc lục bảo, nhằm vinh danh chiến thắng tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy 1906.
Trước thời điểm ra mắt toàn cầu vào 23/6 tới, mẫu SUV điện cấu hình 7 chỗ Skoda Peaq 2027 đã hoàn thành chuỗi thử nghiệm khắt khe khi vượt qua 1,5 triệu km.
Audi Q3 2026 mới ra mắt tại Việt Nam đã được "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài và đem tới nhiều công nghệ, xu hướng thiết kế mới nhất từ hãng xe sang Đức.