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[GALLERY] AI agent trên điện thoại, thông minh nhưng chưa tự chủ

Thiên Trang (TH)

AI agent đang trở thành tâm điểm trên smartphone, nhưng thực tế công nghệ này mới chỉ ở mức "nửa tự động", chưa thể thay con người đưa ra mọi quyết định.

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AI agent đang được nhiều hãng công nghệ quảng bá như một trợ lý số có khả năng tự suy nghĩ, tự hành động và thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với smartphone, tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy công nghệ này vẫn còn cách khá xa viễn cảnh tự động hóa hoàn toàn mà nhiều người hình dung. (Ảnh: Genk)
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Theo các chuyên gia trong ngành, cụm từ "nửa tự động" mới là cách mô tả chính xác nhất về AI agent trên điện thoại hiện nay, bởi hệ thống có thể thực hiện hàng loạt thao tác phức tạp như tìm kiếm thông tin, mở ứng dụng, so sánh sản phẩm hay xử lý các tác vụ lặp lại, nhưng vẫn phải dừng lại ở những bước quan trọng cần sự xác nhận từ người dùng. (Ảnh: WIRED)
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Lấy ví dụ trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến, AI agent có thể tự động mở nhiều sàn thương mại điện tử, tìm kiếm sản phẩm theo yêu cầu, lọc kết quả, so sánh giá và đưa ra gợi ý phù hợp, nhưng khi đến bước thanh toán hoặc phát sinh giao dịch tài chính, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng trực tiếp xác nhận thay vì tự ý hoàn tất đơn hàng.(Ảnh: Genk)
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Theo đại diện HONOR, đây không phải là giới hạn về khả năng xử lý của AI mà là một lựa chọn thiết kế có chủ đích nhằm đảm bảo tính an toàn, giảm thiểu rủi ro liên quan đến tài chính và quyền riêng tư, đồng thời giúp người dùng duy trì quyền kiểm soát đối với các quyết định quan trọng.(Ảnh: Genk)
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Xu hướng này cũng đang được nhiều ông lớn công nghệ áp dụng, khi Google giới thiệu các cơ chế giám sát dành cho AI agent trên Android nhằm hiển thị những gì AI đang thực hiện theo thời gian thực, đồng thời giới hạn phạm vi hành động của hệ thống đối với các giao dịch liên quan đến tiền bạc hoặc dữ liệu nhạy cảm.(Ảnh: Genk)
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Bên cạnh AI agent, HONOR cũng gây chú ý với tính năng AI Image to Video 2.0 trên dòng smartphone mới, cho phép biến ảnh tĩnh thành video ngắn chỉ trong vài phút, tuy nhiên quá trình xử lý thực tế không diễn ra hoàn toàn trên thiết bị mà được thực hiện thông qua các máy chủ điện toán đám mây của hãng.
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Điều này cho thấy phần lớn các tính năng AI hiện đại trên smartphone vẫn đang phụ thuộc đáng kể vào hạ tầng điện toán đám mây, nơi các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn được vận hành để xử lý những tác vụ đòi hỏi năng lực tính toán cao hơn khả năng của phần cứng di động hiện nay.
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Dù vậy, giới chuyên gia nhận định AI trên điện thoại mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, và trong tương lai các AI agent sẽ ngày càng thông minh hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại, mô hình "nửa tự động" vẫn là hướng đi thực tế nhất, giúp cân bằng giữa hiệu quả tự động hóa và quyền kiểm soát của con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
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