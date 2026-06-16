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Ra mắt Hyundai i20 2027 thiết kế như SUV cỡ nhỏ, "đối thủ" Toyota Yaris

Thanh Nguyễn

Hyundai i20 2027 mới với phong cách thiết kế đậm chất SUV, ngôn ngữ tạo hình mới cùng nhiều công nghệ hiện đại nhưng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ đốt trong.

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Hyundai i20 thế hệ mới vừa ra mắt tại thị trường Brazil, đồng thời hé lộ phần nào mẫu xe toàn cầu sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Mẫu xe hatchback hạng B này được nâng cấp với phong cách thiết kế đậm chất SUV, ngôn ngữ tạo hình mới cùng nhiều công nghệ hiện đại trong khi vẫn duy trì các tùy chọn động cơ đốt trong dành cho khách hàng Brazil.
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Thiết kế của Hyundai i20 2027 lấy cảm hứng từ mẫu ôtô điện Ioniq 3 nhưng tiết chế hơn. Các chi tiết ốp nhựa quanh cản trước, cản sau và hốc bánh xe, kết hợp với các cột sơn đen cùng nóc phẳng tạo cho i20 dáng vẻ giống một mẫu SUV thu nhỏ. Có thể hình dung đây như một chiếc Hyundai Creta với kích thước gọn hơn.
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Những điểm nhấn khác của mẫu xe Hàn Quốc này bao gồm lưới tản nhiệt cỡ lớn và dải đèn LED định vị vắt ngang đầu xe với đồ họa gợi liên tưởng đến Lamborghini. Bên cạnh đó là thân xe được tạo khối nổi bật, đường chân kính vuốt cao về phía sau và bộ mâm hợp kim cắt kim cương 17 inch trên phiên bản cao cấp nhất.
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Hyundai i20 2027 dành cho Brazil có chiều dài cơ sở 2.580 mm, tương đương thế hệ thứ ba hiện đang bán tại châu Âu. Tuy nhiên, thế hệ mới có kích thước tổng thể lớn hơn với chiều dài 4.130 mm và chiều cao 1.505 mm. Hyundai cho biết phiên bản dành cho châu Âu sẽ sử dụng chung nền tảng khung gầm với mẫu xe này nhưng có sự khác biệt về thiết kế, hệ truyền động, nội thất...
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Bên trong khoang lái là cụm màn hình đặt nổi gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch. Hyundai vẫn giữ lại khá nhiều nút bấm vật lý và núm xoay dưới màn hình trung tâm cũng như trên vô lăng. Ngoài ra, xe còn có bảng điều khiển điều hòa riêng đặt giữa hai cửa gió trung tâm. Phiên bản Ultimate trong hình ảnh được trang bị nội thất bọc da tổng hợp phối hai tông màu.
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Tại thị trường Brazil, i20 mới hoàn toàn không sử dụng động cơ điện hóa. Thay vào đó, xe được cung cấp các tùy chọn động cơ đốt trong có thể chạy bằng xăng hoặc ethanol. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 79 mã lực. Phiên bản tăng áp mạnh hơn đạt công suất tối đa 113 mã lực. Cả hai đều truyền động tới bánh trước thông qua hộp số sàn hoặc hộp số tự độn
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Hyundai sẽ sản xuất i20 tại nhà máy Piracicaba ở Brazil, cùng với HB20, HB20S và Creta. Sự xuất hiện của i20 trong phân khúc xe cỡ nhỏ cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của HB20. Mẫu i20 mới có thể sẽ dần thay thế HB20 thế hệ thứ hai. Đây vốn là dòng xe được phát triển riêng cho Brazil, ra mắt năm 2019 và nâng cấp vào năm 2022.
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Tại thị trường Brazil, giá bán của Hyundai i20 2027 mới sẽ dao động từ 99.990-139.990 Real (khoảng 519-728 triệu đồng). Xe cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Toyota Yaris và Fiat Argo. Tại châu Âu, Hyundai hiện vẫn phân phối i20 thế hệ thứ ba vốn đã ra mắt từ năm năm 2020, được nâng cấp vào năm 2023 và sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
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Thế hệ kế nhiệm của mẫu xe này có thể xuất hiện tại châu Âu vào cuối năm nay hoặc trong năm 2027. Phiên bản toàn cầu nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng và các yếu tố thiết kế cốt lõi với Hyundai i20 tại Brazil, nhưng hệ truyền động dự kiến sẽ chuyển sang các loại động cơ mild hybrid.
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Hyundai cũng được cho là sẽ điều chỉnh một số chi tiết ngoại thất, nội thất và tinh chỉnh hệ thống treo để phù hợp hơn với điều kiện đường sá cũng như thị hiếu khách hàng châu Âu. Ngoài ra, phiên bản châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục có biến thể N Line thể thao hơn và phiên bản hiệu suất cao i20 N hoàn toàn mới, sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc mạnh mẽ hơn.
Video: Giới thiệu mẫu xe Hyundai i20 2027 thế hệ mới.
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