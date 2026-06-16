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MG QS 2026 chào sân Đông Nam Á - SUV 7 chỗ động cơ tăng áp 4WD

Hải Nam

Mẫu SUV MG QS 2026 vừa được trưng bày tại Malaysia để thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng, xe sở hữu cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp 4WD.

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Tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026, thương hiệu MG đã trưng bày một số mẫu xe, bao gồm QS. Đây là một mẫu SUV 7 chỗ này được mang đến triển lãm để thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng. Nói cách khác, mẫu xe này hiện vẫn chưa được xác nhận sẽ phân phối tại thị trường Malaysia.
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Mẫu xe SUV MG QS 2026 mới tại Malaysia trên thực tế là phiên bản đổi tên của mẫu xe Roewe RX9 đang bán ra tại thị trường Trung Quốc. Ở một số thị trường quốc tế, xe còn được biết đến dưới cái tên MGS9 PHEV hoặc MG RX9.
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MG QS sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.983 x 1.967 x 1.778 mm và chiều dài cơ sở 2.915 mm. Như vậy, QS rõ ràng không phải là một mẫu xe nhỏ gọn mà được định vị như một sản phẩm hướng đến nhu cầu của các khách hàng gia đình.
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MG QS 2026 tại thị trường Malaysia sở hữu diện mạo táo bạo và hiện đại. Điểm nổi bật là phần đầu xe mang phong cách thể thao với lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, cụm đèn pha thanh mảnh và dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế góc cạnh.
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Ở phía sau, cụm đèn hậu được nối liền bằng một dải đèn chạy ngang cửa cốp. Trong khi đó, nóc xe vuốt nhẹ về sau, kết thúc bằng kính chắn gió dốc. Hiệu quả khí động học cũng được cải thiện nhờ các chi tiết như tay nắm cửa ẩn. Mâm xe dạng đa châu với hai tông màu khá bắt mắt.
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Khoang nội thất của MG QS phản ánh xu hướng thiết kế phổ biến của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vào đầu những năm 2020, tập trung vào phong cách tối giản và việc sử dụng các vật liệu cao cấp như nhôm, da cùng các bề mặt hoàn thiện với tông màu sáng.
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MG QS sở hữu 3 hàng ghế, trong đó hàng ghế thứ hai có thể trượt để tăng không gian chứa hành lý hoặc tạo thêm khoảng duỗi chân cho hành khách. Khi gập cả hàng ghế thứ hai và thứ ba, khoang hành lý phía sau cung cấp dung tích chứa đồ lên tới 1.052 lít.
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Trải dài trên mặt táp-lô là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm dành cho hệ thống đa phương tiện đều có kích thước 12,3 inch. Chiếc MG QS được trưng bày tại Malaysia không đi kèm tùy chọn là màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước.
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Thêm vào đó, MG QS 2026 mới còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập với cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, cùng cửa cốp đóng mở điện...
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Phiên bản cao cấp nhất còn được trang bị nội thất bọc da cao cấp, ghế trước có chức năng sưởi/làm mát và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Phiên bản này cũng sử dụng bộ mâm hợp kim 21 inch đi kèm lốp kích thước 235/45.
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Động cơ của MG QS sẽ thay đổi tùy theo thị trường. Trong đó, lựa chọn chủ lực là động cơ xăng tăng áp 2.0L, sản sinh công suất tối đa 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp.
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Xe được trang bị hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Chiếc xe được trưng bày tại triển lãm KLIMS 2026 sử dụng hệ dẫn động AWD.
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Danh sách trang bị an toàn và hỗ trợ lái của mẫu xe Trung Quốc này bao gồm 7 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ chuyển làn và giữ làn, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm hỗ trợ phanh,... Hiện mức giá xe chưa được công bố.
Video: Xem mẫu xe SUV MG QS 2026 thử nghiệm va chạm từ ANCAP.

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