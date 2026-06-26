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BYD Atto 2 chạy 45km "không uống 1 giọt xăng", rộng cửa về Việt Nam

Nguyễn Chung

Mẫu xe SUV cỡ nhỏ BYD Atto 2 2026 phiên bản hybrid sạc điện DM-i đã bất ngờ được đưa đến Philippines để trưng bày như dấu hiệu cho việc xe sắp được bán ra.

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BYD Atto 2 lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Manila dưới dạng một mẫu SUV cỡ nhỏ chạy hoàn toàn bằng điện. Đến nay, BYD Philippines lại bất ngờ xác nhận việc mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ có thêm phiên bản hybrid sạc điện DM-i. Xe vừa được trưng bày trước công chúng trong khuôn khổ sự kiện BYD Tech Tour diễn ra từ ngày 19-21/6 tại Philippines.
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BYD Atto 2 DM-i được phân biệt với phiên bản thuần điện bằng lưới tản nhiệt riêng với hốc gió trung tâm lớn hơn. Bên cạnh đó là các chi tiết trang trí bổ sung ở cản trước và sự biến mất của khe gió bên trên chắn bùn trước. Xe cũng có màu sơn chủ đạo khác với bản thuần điện, với màu xanh đậm Midnight Blue. Xe vẫn giữ cổng sạc ở chắn bùn trước bên phải nhưng được bổ sung nắp bình nhiên liệu ở góc sau bên trái.
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Dựa trên các thông số chứng nhận kiểu loại, BYD Atto 2 DM-i 2026 mới còn dài hơn 20 mm và cao hơn 1 mm so với phiên bản thuần điện. Tuy nhiên, các trang bị ngoại thất là tương đồng, ngoại trừ việc Atto 2 DM-i Premium sử dụng bộ mâm lớn hơn với đường kính 16 inch ở bản thấp và 17 inch ở bản cao.
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Bên trong xe, BYD Atto 2 DM-i có ít trang bị cao cấp hơn, phản ánh định vị ở phân khúc phổ thông. Xe không có ghế bọc da và tính năng chỉnh điện ở ghế lái. Phiên bản DM-i cũng loại bỏ hoàn toàn màn hình xoay, thay bằng loại cố định với kích thước 10,1 inch trên bản Dynamic và 12,8 inch trên bản Premium.
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Như thường lệ, BYD vẫn giữ im lặng về các thông số chi tiết của phiên bản hybrid sạc điện Atto 2 DM-i. Tuy nhiên, dựa trên các hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng trước đó, xe sẽ có 2 phiên bản gồm Dynamic và Premium.
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Cả hai đều có cấu hình cơ khí giống nhau, sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 165 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Với bộ pin LFP dung lượng 7,9 kWh, xe có thể di chuyển 45 km hoàn toàn bằng điện và đạt tổng phạm vi hoạt động lên tới 1.045 km khi kết hợp với bình xăng 45 lít.
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Dù dùng hệ truyền động nào, BYD Atto 2 cũng có các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống giám sát áp suất lốp, cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi.
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Các phiên bản Premium sở hữu 6 túi khí, cảm biến đỗ xe phía trước và camera 360 độ. BYD Atto 2 DM-i Premium là phiên bản duy nhất được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao DiPilot ADAS. Hiện giá bán của BYD Atto 2 tại thị trường Philippines vẫn chưa được công bố. Dự kiến, mẫu xe này cũng sẽ được bán ở Việt Nam trong tương lai.
Video: Xem chi tiết xe SUV BYD Atto 2 DM-i 2026 mới.

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