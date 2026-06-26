BYD Atto 2 chạy 45km "không uống 1 giọt xăng", rộng cửa về Việt Nam

Kính thông minh Meta Glasses giá rẻ hơn Ray-Ban ra mắt Meta vừa ra mắt dòng kính thông minh Meta Glasses tích hợp AI, không màn hình với mức giá dễ tiếp cận hơn Ray-Ban nhằm nâng sức cạnh tranh.

GS Nguyễn Thiện Phúc: Chuyên gia robot hàng đầu và bài học từ chiếc màn tuyn Một câu nói của GS Trần Đại Nghĩa về "động lực học cơ cấu" đã trở thành bài học theo suốt cuộc đời giảng dạy của GS.TSKH. NGND. Nguyễn Thiện Phúc.

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[GALLERY] 5 ứng dụng Android top đầu nhưng chuyên gia khuyên đừng cài Chuyên gia Android cảnh báo 5 ứng dụng phổ biến tiềm ẩn rủi ro về bảo mật, quyền riêng tư và nhiều tính năng đã trở nên không còn cần thiết.

Công nghệ nano kích hoạt ánh sáng giúp điều trị vết thương mãn tính hiệu quả Các nhà khoa học đang phát triển công nghệ nano kích hoạt bằng ánh sáng để điều trị các vết thương mãn tính và bệnh nhân bị bỏng.

Xe ga Suzuki SUI 2026 "uống xăng" 47 km/lít, giá 63,9 triệu đồng Suzuki SUI 2026 vừa ra mắt tại Đài Loan, mẫu xe ga này có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 47,18km/lít kèm giá bán 77.000 Tân Đài tệ (khoảng 63,9 triệu đồng)

"Đập thùng" Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 tại Việt Nam, rẻ hơn cả trăm triệu Sau 8 tháng kể từ khi được ra mắt, mẫu superbike Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 đã có mặt tại Việt Nam. Thế hệ mới ra mắt giảm hàng trăm triệu so với đời cũ.

Suzuki eVitara hơn 1,2 tỷ đồng tại Malaysia, sẽ khó về Việt Nam Sau Thái Lan và Indonesia, đến lượt Malaysia đón nhận mẫu SUV điện cỡ nhỏ Suzuki eVitara. Xe có giá bán 188.000 RM (khoảng 1,22 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm.

[GALLERY] Điều hòa di động Fujihome 2026, mẫu nào đáng mua nhất? Fujihome 2026 ra mắt 4 mẫu điều hòa di động mới với nhiều nâng cấp về làm lạnh, tiết kiệm điện và độ ồn, phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng.