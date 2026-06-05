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BYD Atto 3 Evo 2026 sắp ra mắt Đông Nam Á, lăn bánh 510 km/sạc

Tâm Võ

Mẫu xe điện BYD Atto 3 Evo sở hữu công suất tối đa 313 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 510 km theo chuẩn WLTP.

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BYD đã bắt đầu bán Atto 3 phiên bản mới ở thị trường Trung Quốc với công nghệ sạc siêu nhanh và pin Blade thế hệ thứ hai. Trong khi đó, tại các thị trường ngoài Trung Quốc như Malaysia, BYD lại chuẩn bị giới thiệu phiên bản mới của mẫu SUV cỡ C này mang tên Evo. Đây là phiên bản đã từng ra mắt thị trường nội địa Trung Quốc vào hồi tháng 2/2026.
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Mới đây, BYD đã tung ra đoạn thứ hai để úp mở về kế hoạch ra mắt Atto 3 Evo 2026 chạy điện ở thị trường Malaysia. Hãng công bố xe sẽ khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây, đúng với thông số của biến thể dẫn động cầu sau mới.
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Khả năng tăng tốc của xe nhanh hơn đến từ mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 313 mã lực (230 kW) và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. So với trước đây, xe tăng tới 109 mã lực (80 kW) và 70 Nm. Nhờ đó, mẫu xe này nhanh hơn gần hai giây so với phiên bản dẫn động cầu trước cũ.
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Tuy nhiên, BYD Malaysia không đề cập đến biến thể dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện mạnh hơn, sở hữu tổng công suất 449 mã lực (330 kW) và mô-men xoắn cực đại 560 Nm cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây. Điều này cho thấy nhiều khả năng BYD Atto 3 Evo AWD sẽ không được phân phối tại Malaysia.
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Bên cạnh hiệu suất được nâng cao, phiên bản dẫn động cầu sau của mẫu xe điện Trung Quốc này còn được trang bị bộ pin Blade LFP dung lượng 74,8 kWh, tăng từ mức 60,48 kWh trước đây. Nhờ đó, phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP được nâng lên 510 km, nhiều hơn 90 km so với phiên bản cũ.
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Ấn tượng hơn nữa là việc chuyển sang nền tảng điện 800 V, giúp công suất sạc nhanh DC tăng mạnh từ mức 88 kW trước đây lên 220 kW. Nhờ đó, thời gian sạc từ 10% đến 80% được rút ngắn gần một nửa, chỉ còn 25 phút so với 40 phút trước đây, dù dung lượng pin đã lớn hơn đáng kể.
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Một thay đổi quan trọng khác là hệ thống treo sau đa liên kết 5 điểm mới thay cho thiết kế 4 điểm trước đây. Kết cấu mới nhỏ gọn hơn giúp giải phóng thêm 50 lít dung tích khoang hành lý phía sau. Dung tích cốp tiêu chuẩn hiện đạt 490 lít và có thể mở rộng lên 1.360 lít khi gập hàng ghế sau, dù mô-tơ điện đã được chuyển xuống phía sau xe.
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Việc thay đổi vị trí mô-tơ điện cũng cho phép bổ sung khoang hành lý phía trước với dung tích 101 lít. Những thay đổi còn lại của BYD Atto 3 Evo khá tương đồng với phiên bản đã ra mắt tại Trung Quốc. Xe sở hữu cản trước và cản sau thể thao hơn với các chi tiết “ngà voi” sơn cùng màu thân xe.
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Bên cạnh đó là đồ họa đèn hậu hình tam giác xếp tầng và ốp cột D màu đen thanh thoát hơn. Ngoài ra, Atto 3 Evo còn được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế dạng tua-bin sơn màu xám mới. Cổng sạc được chuyển từ phía trước về phía sau xe trong khi các chi tiết trang trí “BYD Design” trên chắn bùn trước đã bị loại bỏ.
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Bên trong khoang lái, mặt táp-lô được thiết kế lại với bề mặt ít gợn sóng hơn. Xe sử dụng vô lăng kiểu BYD Atto 2 cùng cần số điện tử nằm trên cột lái. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch không còn khả năng xoay như trước. Bảng đồng hồ kỹ thuật số cũng được nâng cấp đáng kể, tăng từ 5 inch lên 8,8 inch. Bệ trung tâm được thiết kế lại với hai vị trí đặt điện thoại thông minh... kèm các dịch vụ của Google như Google Maps, Google Assistant, YouTube và Play Store.
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BYD Atto 3 Evo sẽ chính thức ra mắt thị trường Malaysia vào ngày 5/6 với giá bán dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với trước đây nhờ hiệu suất vận hành vượt trội và những nâng cấp kỹ thuật toàn diện. Sau Malaysia, phiên bản nâng cấp của mẫu SUV điện này nhiều khả năng sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam.
Video: Xem chi tiết BYD Atto 3 Evo 2026 phiên bản châu Âu.
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