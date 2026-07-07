Ukraine mất gói hỗ trợ tên lửa Taurus vì hiệu quả của UAV tầm xa

Trong tháng 6, giới quân sự toàn cầu ghi nhận bước chuyển biến đột phá trong năng lực tấn công tầm xa của Ukraine. Kiev đã dùng các UAV tầm xa tấn công táo bạo vào sâu lãnh thổ Nga, tạo không ít khó khăn cho Moscow.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được này lại dẫn đến một mất mát chiến lược không ngờ tới. Dựa trên kết quả này, Đức cho rằng việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev đã "không còn cần thiết".

Đức bất ngờ hủy chuyển giao thêm tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bác bỏ sự cần thiết phải cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, cho rằng Kiev hiện đã có thể tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả vào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng các hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) do nước này tự phát triển.

Theo kênh truyền hình n-tv, ông Pistorius cho rằng năng lực tấn công tầm xa hiện nay của Ukraine đã đủ để đáp ứng các mục tiêu chiến lược.

Ông Pistorius nói: “Ukraine ngày càng thành công trong việc tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga, qua đó phá hủy các nhà máy lọc dầu và hệ thống hậu cần quân sự”.

Trên cơ sở những thành công từ các chiến dịch sử dụng thiết bị bay không người lái do Ukraine tự phát triển, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết ông không tin rằng “Ukraine vẫn còn cần đến tên lửa Taurus”.

Ông Pistorius cũng đưa ra đánh giá khá lạc quan về cục diện chiến trường, cho rằng chiến tuyến nhìn chung vẫn ít thay đổi, nhưng phía Moskva đang phải chịu mức độ tiêu hao rất lớn.

Ông Pistorius cho rằng: “Tình hình chưa bao giờ khả quan như hiện nay. Gần như không có nhiều biến động trên chiến trường. Đôi khi chiến tuyến dịch chuyển vài km theo hướng này hoặc hướng khác, nhưng luôn đi kèm với những tổn thất rất lớn đối với các lực lượng vũ trang Liên bang Nga”.

Đức là nguồn hỗ trợ vũ khí hàng đầu của Ukraine.

Theo báo The Kyiv Post ngày 5/7, mặc dù Berlin vẫn từ chối chuyển giao hệ thống tên lửa hành trình tấn công Taurus, nhưng Đức vẫn là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không và phòng thủ tên lửa.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã ký một hợp đồng lớn với Đức để mua 600 tên lửa đánh chặn phòng không. Hợp đồng này liên quan đến các loại tên lửa do các tập đoàn quốc phòng Đức sản xuất theo giấy phép công nghệ của Mỹ.

Ông Zelensky cho biết thỏa thuận này là một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận trong cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây tại Évian, Pháp.

Theo ông Zelensky, hiện Mỹ sản xuất khoảng 700 tên lửa đánh chặn mỗi năm và đã chuyển giao giấy phép sản xuất cho Đức nhằm xây dựng năng lực sản xuất song song tại châu Âu.

Tổng thống Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã ký hợp đồng với họ để mua một số lượng đáng kể – khoảng 600 tên lửa”, đồng thời thừa nhận quá trình bàn giao sẽ “mất khá nhiều thời gian”.

Hợp đồng này phản ánh sáng kiến rộng lớn hơn của các đối tác phương Tây nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine.

Trong hội nghị thượng đỉnh G7 tại Évian, các nhà lãnh đạo nhóm đã tái khẳng định trong tuyên bố chung cam kết tăng cường hỗ trợ phòng không và củng cố khả năng bảo đảm an ninh năng lượng cho Ukraine trước mùa đông sắp tới, trong bối cảnh Liên bang Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và hạ tầng trọng yếu của nước này.

Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa gần đây cho thấy các bước chuyển giao không phản ánh những tuyên bố. Bằng chứng là Ukraine hoàn toàn mất khả năng bảo vệ cơ sở trọng yếu.

Nga đã phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu ở Kiev trong đêm 6/7, nhưng Ukraine đã không thể đánh chặn được bất cứ tên lửa nào.

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