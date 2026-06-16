Tổng thống Trump đến Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G7

AP đưa tin, Tổng thống Trump đã tới Pháp ngày 15/6 để gặp các nhà lãnh đạo thế giới khác tại Hội nghị thượng đỉnh G7.

Việc Mỹ đạt được thỏa thuận với Iran trước khi Tổng thống Trump lên đường đến Hội nghị G7 có thể thay đổi cục diện cuộc gặp đối với ông chủ Nhà Trắng. Trước đó, ông Trump đã có những bất đồng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni liên quan đến việc Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2.

Tổng thống Trump từng chỉ trích 4 nhà lãnh đạo châu Âu vì thiếu sự ủng hộ dành cho Mỹ trong cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 15/6/2026. Ảnh: AP/Thibault Camus.

Theo Nhà Trắng, tại Hội nghị G7, Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo về việc rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Anh và Pháp đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hỗ trợ rà phá thủy lôi sau khi xung đột tạm lắng. Nỗi lo sợ về thủy lôi là một trong những lý do khiến hoạt động vận chuyển của tàu chở dầu bị đình trệ trong suốt cuộc chiến.

Ngày 15/6, Tổng thống Macron tuyên bố Pháp sẵn sàng hành động "rất nhanh chóng" để triển khai các phương tiện, bao gồm cả tàu rà phá thủy lôi, đến khu vực này hỗ trợ. Ông nói thêm rằng một tàu sân bay của Pháp đã có mặt trong khu vực và sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong vòng vài ngày sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận.

Tổng thống Macron đã mời các nhà lãnh đạo của 3 quốc gia không thuộc G7 là Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tham gia phiên thảo luận về Trung Đông vào ngày 16/6, trong đó Iran dự kiến ​​sẽ là trọng tâm chính của cuộc họp.

Tổng thống Trump dự kiến ​gặp ông Macron vào cuối ngày 15/6. Sau cuộc gặp, ông Macron và ông Trump cùng các nhà lãnh đạo khác tham dự bữa tối làm việc.

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