Tổng thống Trump điện đàm với ông Putin và ông Zelensky

AP đưa tin, ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Putin cho biết, cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Trump kéo dài chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

Về vấn đề Ukraine, ông Ushakov cho biết, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột và tuyên bố sẵn sàng gây ảnh hưởng đến các đồng minh Châu Âu và Kiev nhằm hướng tới mục tiêu đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump cũng nói rằng các cuộc tấn công gần đây (của Ukraine) vào mục tiêu dân sự ở Nga làm phức tạp thêm việc giải quyết xung đột, nhấn mạnh việc chấm dứt cuộc chiến nhanh chóng có thể mở ra cánh cửa cho "một mối quan hệ Mỹ - Nga chất lượng thực sự".

Ông Ushakov cho biết thêm, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, dự kiến ​​sẽ sớm đến Nga.

"Các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về vấn đề Iran, trong đó ông Trump nói rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sắp đạt được", ông Ushakov nói hôm 14/6.

Cũng trong ngày 14/6, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết đã có cuộc "trò chuyện tuyệt vời" với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài chúc mừng sinh nhật ông Trump, Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ vì sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, ông và Tổng thống Trump đã thảo luận về "những gì có thể giúp thúc đẩy hòa bình ngay bây giờ", nhưng không cung cấp chi tiết.

"Chúng tôi đã nhất trí thảo luận thêm trong cuộc gặp tại Hội nghị Thượng đỉnh G7", ông Zelensky nói.

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