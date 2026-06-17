Ngoại trưởng Iran nói gì về thỏa thuận đạt được với Mỹ?

AP đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/6 cho biết, thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Mỹ cũng bao gồm yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon, làm dấy lên hoài nghi về thỏa thuận vẫn chưa được công bố và liệu sự bất đồng về các điều khoản trong đó có thể kéo dài cuộc xung đột hay không.

Trong những bình luận được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng, việc Israel tiếp tục kiểm soát các khu vực ở miền Nam Lebanon sẽ vi phạm bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. ﻿Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

“Việc kết thúc giao tranh ở Lebanon là một phần không thể tách rời của việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến (Mỹ - Iran). Nếu lực lượng Israel không rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng tại Lebanon trong cuộc chiến này, xung đột vẫn chưa thực sự kết thúc”, vị quan chức ngoại giao hàng đầu Iran tuyên bố.

"Các cuộc tấn công tiếp theo của Israel vào Lebanon sẽ bị chúng tôi coi là vi phạm Bản ghi nhớ hợp tác", ông Araghchi nói tiếp.

Mỹ chưa cho biết liệu Lebanon có nằm trong thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran hay không. Tuy nhiên, phát biểu của ông Araghchi mâu thuẫn với những tuyên bố của các quan chức Israel về thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2.

Israel không phải là một bên tham gia thỏa thuận này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 15/6 mô tả thỏa thuận là quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời lưu ý rằng Israel có những ưu tiên riêng và sẽ tiếp tục duy trì vùng đệm ở Lebanon “chừng nào còn cần thiết”.

Theo quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, thỏa thuận Mỹ - Iran chưa được công bố yêu cầu việc mở cửa eo biển Hormuz "ngay lập tức" và dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Thỏa thuận này cũng bao gồm khả năng "giải phóng" các khoản tiền bị đóng băng của Iran, nới lỏng lệnh trừng phạt và tạo ra một quỹ 300 tỷ đô la để tái thiết Iran...

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