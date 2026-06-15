Bộ trưởng Israel tuyên bố sẽ không rút quân khỏi Lebanon

AP đưa tin ngày 15/6, trong những phát biểu chính thức đầu tiên của Israel sau khi Mỹ - Iran thông báo đạt được thỏa thuận, Bộ trưởng Katz tuyên bố Israel sẽ không rút khỏi các vùng đất mà họ đang kiểm soát ở Lebanon.

Ông Katz nói rằng, lực lượng Israel dự định sẽ ở lại "vô thời hạn" tại các vùng đất mà nước này đang kiểm soát ở Lebanon, cũng như ở Syria và Dải Gaza.

Bộ trưởng Katz cũng cảnh báo rằng nếu Iran tấn công Israel vì các cuộc tấn công của Tel Aviv vào Lebanon, nước này sẽ đáp trả Iran "mạnh mẽ".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel.

Trong 2 năm rưỡi qua, Israel đã kiểm soát các khu vực ở Gaza, Lebanon và Syria với tổng diện tích 1.000 km vuông.

Trước đó, Pakistan là nước đầu tiên công bố thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng Shehbaz Sharif tuyên bố “hai bên đã tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon”.

Lễ ký thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 19/6. Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Kazem Gharibabadi, nói trên truyền hình nhà nước rằng Iran sẽ không bắt đầu thực hiện thỏa thuận cho đến khi nó được ký kết.

Hai quan chức cấp cao của Pakistan cho biết hôm 14/6, các cuộc đàm phán rộng hơn về vấn đề còn tồn đọng như chương trình hạt nhân của Iran sẽ tiếp tục trong 60 ngày tới. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận trong thời gian đó, thời hạn có thể được kéo dài.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung chấm dứt xung đột