Ngắm Kia Niro 2027 - "lột xác" thiết kế cao cấp hơn, bỏ bản thuần điện

Có một sinh vật vẫn sống sót sau bức xạ đủ sức hủy diệt con người chỉ trong tích tắc – và đó là một loài vi khuẩn nhỏ bé mang tên Deinococcus radiodurans.
BMW được cho là đang phát triển một mẫu SUV địa hình hạng sang mới sở hữu khung gầm rời ladder frame, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz G-Class.
Nghiên cứu mới về tế bào gốc chỉnh sửa gene giúp tăng khả năng điều trị Parkinson, giảm phụ thuộc thuốc và thúc đẩy phục hồi thần kinh.
Tháng 7/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục mang đến loạt chương trình ưu đãi như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm phụ kiện và phiếu nhiên liệu...
Từng bán mảng chip nhớ và điện hạt nhân để vượt khủng hoảng, Toshiba nay chứng kiến hai lĩnh vực này bùng nổ mạnh mẽ nhờ làn sóng AI toàn cầu.
Lamborghini Urus Performante SE sở hữu công suất 801 mã lực, tăng so với 789 mã lực của phiên bản plug-in hybrid SE thường. Nhưng đổi lại, chiếc xe nặng hơn.
Lần đầu tiên, những bức ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa nguy hiểm nhất mà Mỹ định hình sử dụng cho 50 năm tới được công bố bởi Tập đoàn Northrop Grumman.
Sau mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado, đến lượt Lexus Việt Nam thực hiện chiến dịch triệu hồi với mẫu xe sang Lexus GX 550 vì lỗi cụm đồng hồ táp-lô.
Apple tìm cách cân bằng giữa hiệu năng, các tính năng AI cùng chi phí sản xuất trong lúc chuỗi cung ứng đang gặp rất nhiều khó khăn.
Theo Hải quân Mỹ, chiếc trực thăng MH-60S Seahawk gặp nạn khi chở theo 4 thành viên phi hành đoàn, hiện còn 1 người đang mất tích.