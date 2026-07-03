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Ngắm Kia Niro 2027 - "lột xác" thiết kế cao cấp hơn, bỏ bản thuần điện

Tâm Võ

Mẫu xe SUV Kia Niro phiên bản nâng cấp sở hữu thiết kế sắc sảo và nội thất hiện đại hơn, nhưng phiên bản thuần điện sẽ không còn được bán trong năm 2027.

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Sau khi ra mắt tại các thị trường quốc tế vào tháng 1/2026, Kia Niro 2027 nâng cấp đã chính thức được giới thiệu với khách hàng Mỹ. Mẫu xe Hàn Quốc này sẽ được mở bán vào mùa hè năm nay với thiết kế mới, công nghệ được nâng cấp và chỉ còn sử dụng hệ truyền động hybrid.
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Kia cho biết Niro 2027 sở hữu diện mạo "tự tin và hiện đại hơn". Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe với thiết kế mới cùng cụm đèn pha cao cấp hơn, lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Xe cũng được trang bị cản trước và lưới tản nhiệt thiết kế lại.
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Ở phía sau, Niro được bổ sung cửa cốp mới với thiết kế gọn gàng hơn. Hốc gắn biển số được chuyển xuống cản sau vốn cũng đã được cải tiến thiết kế. Trong khi đó, cụm đèn hậu được tạo hình theo phong cách hiệu ứng 3D. Ngoài ra, Kia còn bổ sung hai màu sơn ngoại thất mới là bạc Ivory Silver và be Sunset Beige.
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Bên trong khoang lái, Kia Niro 2027 mới được nâng cấp với vô lăng thiết kế mới và màn hình cong toàn cảnh. Các phiên bản cao cấp được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí cùng kích thước.
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Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bảng đồng hồ nhỏ hơn với giao diện đơn giản hơn. Những mẫu xe được trang bị hệ thống Kia Connected Car Navigation Cockpit còn có thêm các phím điều khiển nhanh và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).
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Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Niro 2027 chỉ còn hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 6 cấp, truyền sức mạnh đến cầu trước.
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Cấu hình này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Kia hiện chưa công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nhưng dự kiến sẽ tương đương phiên bản cũ với mức 4,43 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Trong khi đó, phiên bản thuần điện của mẫu xe này không còn được bán kèm thế hệ mới.
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Dù hệ truyền động không thay đổi, Kia cho biết trải nghiệm lái đã được cải thiện nhờ hàng loạt tinh chỉnh về hệ thống treo, độ êm ái khi vận hành và khả năng cách âm khoang lái. Những nâng cấp này được kỳ vọng mang đến cảm giác lái mượt mà và ổn định hơn.
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Ở mảng an toàn, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước tiêu chuẩn được bổ sung các tính năng như hỗ trợ khi rẽ tại giao lộ, nhận diện người đi xe đạp và phát hiện phương tiện đang đi ngược chiều. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ giữ làn thế hệ thứ 2 cũng được nâng cấp với cảm biến phát hiện tay người lái trên vô lăng nhằm theo dõi mức độ tập trung khi điều khiển xe.
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Hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ thứ hai lần đầu được cung cấp cho mẫu xe này dưới dạng tùy chọn. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất SX Touring được trang bị thêm hệ thống quan sát điểm mù bằng camera và camera toàn cảnh 360 độ.
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Tại thị trường Mỹ, Kia Niro 2027 thế hệ mới sẽ có các bản trang bị gồm S, LX, EX, SX và SX Touring. Các thông tin chi tiết hơn về xe, bao gồm giá, sẽ được công bố khi thời điểm mở bán đến gần.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Kia Niro 2027 thế hệ mới.
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