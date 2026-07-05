Mục sở thị Suzuki Satria 2026 vừa ra mắt Việt Nam, giá từ 54,5 triệu đồng

Toyota bất ngờ lấn sân sản xuất taxi bay chạy điện Toyota có động thái chiến lược công nghệ bất ngờ khi thành lập liên doanh với hãng Joby Aviation để sản xuất taxi bay điện eVTOL.

SpaceX giới thiệu nguyên mẫu "Siêu thiết bị AI" của Elon Musk SpaceX được cho là giới thiệu nguyên mẫu thiết bị AI của Elon Musk đến các nhà đầu tư. Tuy nhiên người giàu nhất thế giới phủ nhận đó là một chiếc điện thoại.

Ford Việt Nam hỗ trợ tới 41 triệu đồng cho khách mua xe trong tháng 7/2026 Ford Việt Nam vừa triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trị giá 41 triệu cho Territory và Transit, ưu đãi xe điện Mustang Mach-E, nâng bảo hành đến 5 năm.

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy thêm 15 nạn nhân động đất tại Venezuela Ngày 3/7, đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại Venezuela.

Tận mục Brough Superior Dagger S - xe "Rolls-Royce 2 bánh" trong giới môtô Nếu như thương hiệu Brough Superior được ví như "Rolls-Royce 2 bánh", chiếc Dagger S mới nhất có thể được so với phiên bản Black Badge của hãng ôtô siêu sang.

[GALLERY] CEO Nvidia nói một câu, cổ phiếu kim cương Trung Quốc tăng phi mã Phát biểu của CEO Jensen Huang về làm mát siêu máy tính bằng nước nóng bất ngờ thổi bùng cơn sốt "làm mát bằng kim cương".

Microsoft ra mắt "Ghost chính chủ" Point-in-time Restore Tính năng Point-in-time Restore trên Windows 11 là bước đi của Microsoft trong việc khôi phục hệ thống nhanh chóng khác với System Restore nữa vời trước đây.

Ford Explorer 2027 sắp chào hàng khách hàng Trung Quốc có gì hot? Ford vừa giới thiệu bản nâng cấp của Ford Explorer tại Trung Quốc. Đây có thể là cái nhìn đầu tiên về diện mạo mà mẫu SUV này tại Mỹ và các thị trường quốc tế.

[GALLERY] Alan Turing, thiên tài đặt nền móng cho kỷ nguyên AI hiện đại Từ giải mã Enigma đến khai sinh Máy Turing và Turing Test, Alan Turing đã thay đổi lịch sử khoa học máy tính, mở đường cho trí tuệ nhân tạo phát triển.