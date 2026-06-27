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Suzuki eVitara hơn 1,2 tỷ đồng tại Malaysia, sẽ khó về Việt Nam

Nguyễn Anh

Sau Thái Lan và Indonesia, đến lượt Malaysia đón nhận mẫu SUV điện cỡ nhỏ Suzuki eVitara. Xe có giá bán 188.000 RM (khoảng 1,22 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm.

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Naza Eastern Motors công bố mẫu xe điện chạy pin Suzuki eVitara đã chính thức được mở bán tại thị trường Malaysia. Công ty cho biết mẫu SUV điện cỡ nhỏ này vốn cũng được Toyota phân phối dưới tên Urban Cruiser sẽ chỉ được cung cấp với số lượng giới hạn tại thị trường Malaysia.
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Ra mắt vào tháng 11/2024, eVitara được xây dựng trên nền tảng khung gầm Heartect-e với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 180 mm trong khi trọng lượng không tải là 1.791 kg.
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Như đã được phản ánh qua mẫu xe anh em Toyota Urban Cruiser, Suzuki eVitara không phải là một mẫu xe lớn với kích thước chỉ tương đương Mazda CX-3. Dù không thể phủ nhận sự tương đồng về thiết kế tổng thể với Toyota Urban Cruiser, Suzuki eVitara vẫn mang diện mạo riêng biệt với đầu xe hình lục giác độc đáo cùng cụm đèn ma trận 3 điểm.
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Xe được trang bị đèn pha LED tự động bật/tắt với dải đèn LED định vị ban ngày, chỉnh cấp độ chiếu sáng tự động và đèn sương mù trước LED. Bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu đi kèm lốp 225/55 được dùng chung với Toyota Urban Cruiser.
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Bên trong xe, nội thất của Suzuki eVitara mang nét quen thuộc từ Toyota Urban Cruiser với thiết kế phối 2 tông màu, điểm xuyết chi tiết đen bóng và viền trang trí màu bạc tối. Xe dùng vô lăng hai chấu, bệ điều khiển trung tâm kiểu nổi với cần chuyển số điện tử cùng 2 màn hình kỹ thuật số. bao gồm bảng đồng hồ 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí 10,1 inch.
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Trang bị tiêu chuẩn bao gồm sạc không dây Qi, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cửa sổ trời với rèm che chỉnh tay cùng ghế bọc bằng chất liệu da tổng hợp đục lỗ phối màu nâu và đen. Tuy nhiên, eVitara được trang bị hệ thống âm thanh Infinity thay vì JBL như trên Toyota Urban Cruiser. Hệ thống Infinity có số lượng loa ít hơn, không có loa treble gắn trên cột A như loại JBL của anh em song sinh.
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Tương tự Toyota Urban Cruiser tại Malaysia, Suzuki eVitara cũng được bán với cấu hình 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước. Thông số kỹ thuật cũng hoàn toàn giống với anh em song sinh, gồm công suất tối đa 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 193 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,7 giây và đạt tốc độ tối đa 150 km/h.
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Xe sử dụng pin lithium-sắt-photphat (LFP) 120 tế bào, dung lượng 61,1 kWh. Cụm pin này do BYD cung cấp nhưng được sản xuất tại Ấn Độ. Phạm vi hoạt động theo chu trình WLTP đạt 426 km. Tốc độ sạc tối đa là 7 kW (AC) và 67 kW (DC). Với sạc nhanh DC, xe có thể tăng dung lượng pin từ 15% lên 80% trong khoảng 50 phút. Đối với sạc chậm AC, cần khoảng 9 giờ để sạc đầy pin.
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Cuối cùng là những trang bị an toàn khá đầy đủ với 7 túi khí cùng các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, ngăn lệch làn, phanh tự động sau va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng tự động, camera quan sát toàn cảnh và cảm biến hỗ trợ đỗ xe.
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Tại thị trường Malaysia, Suzuki eVitara được niêm yết giá ở mức 188.000 RM (khoảng 1,22 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm. Mức giá này thấp hơn 10.000 RM (65 triệu đồng) so với Toyota Urban Cruiser từng ra mắt Malaysia vào tháng 4/2026 với giá 198.000 RM (1,287 tỷ đồng).
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eVitara là xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Ấn Độ, được sản xuất cùng dây chuyền với Toyota Urban Cruiser tại nhà máy của Suzuki. Tại Việt Nam, Suzuki eVitara từng được đưa về trưng bày vào hồi tháng 10/2025. Vào thời điểm đó, Suzuki chưa có kế hoạch bán mẫu xe điện này ở Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Suzuki eVitara mới.

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