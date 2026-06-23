Geely ra mắt loạt xe mới tại Việt Nam, có “phá dớp” ế ẩm của Coolray?

Video: Geely Coolray 2025 về Việt Nam có gì?

Geely Coolray chật vật tìm khách, doanh số èo uột

Geely chính thức gia nhập thị trường Việt Nam hồi tháng 3/2025 bằng mẫu SUV đô thị Coolray. Thời điểm ra mắt, mẫu xe Trung Quốc này gây chú ý khi được định giá từ 538-628 triệu đồng, thấp hơn đáng kể nhiều đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Kia Seltos.

Với lợi thế giá bán cạnh tranh cùng danh tiếng của tập đoàn Geely - đơn vị đang sở hữu Volvo, Lynk & Co hay Zeekr - không ít người kỳ vọng Coolray sẽ tạo được cú hích trên thị trường SUV cỡ B vốn đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam.

Từng kỳ vọng tạo đột phá nhờ giá rẻ, nhưng Geely Coolray lại ế ẩm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Theo tìm hiểu của phóng viên, tính đến hết tháng 6/2025, tổng lượng xe Geely đăng ký mới tại Việt Nam chỉ vào khoảng 170 chiếc, bao gồm cả xe phục vụ lái thử, trưng bày và quảng bá tại hệ thống đại lý. Điều này đồng nghĩa số lượng Coolray thực tế bàn giao cho khách hàng chỉ ở mức vài chục xe mỗi tháng.

Con số trên khá khiêm tốn nếu đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc. Trong khi Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross đều duy trì doanh số trên 1.000 xe mỗi tháng thì VinFast V 5 thậm chí thường xuyên vượt mốc 3.000 xe.

Điều đáng nói là Coolray không hẳn thiếu ưu điểm. Mẫu SUV này sở hữu động cơ tăng áp 1.5L cho công suất lên tới 175 mã lực, thuộc nhóm mạnh nhất phân khúc. Mức giá bán cũng thấp hơn từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng so với nhiều đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tính đến hết tháng 6/2025, tổng lượng xe Geely đăng ký mới tại Việt Nam chỉ vào khoảng 170 chiếc, bao gồm cả xe phục vụ lái thử, trưng bày...

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về giá bán và khả năng vận hành, Coolray cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Một trong những rào cản lớn nhất đến từ tâm lý dè dặt của người tiêu dùng với ôtô Trung Quốc.

Ngoài ra, mẫu xe bán tại Việt Nam thực chất là phiên bản đã ra mắt từ năm 2018, trong khi nhiều thị trường quốc tế đã chuyển sang bản nâng cấp giữa vòng đời từ trước đó. Việc thiếu cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau - trang bị gần như phổ biến trên các đối thủ cùng phân khúc - cũng khiến không ít khách hàng cân nhắc.

Khó khăn về doanh số còn kéo theo bài toán giữ giá. Sau khi Geely giới thiệu Coolray 2026 nâng cấp giữa vòng đời, nhiều chủ xe đời đầu tỏ ra tiếc nuối khi giá trị xe giảm mạnh chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Việc thiếu cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau - trang bị gần như phổ biến trên các đối thủ cùng phân khúc - cũng khiến không ít khách hàng cân nhắc mua xe.

Theo khảo sát tại thị trường xe cũ, một chiếc Coolray Flagship đời 2025 mới lăn bánh khoảng 1.500 km hiện được chào bán khoảng 545 triệu đồng. Trong khi lúc mua mới, phiên bản này có giá niêm yết 628 triệu đồng và chi phí lăn bánh lên tới khoảng 710 triệu đồng. Như vậy, mức khấu hao có thể lên tới 165 triệu đồng chỉ sau hơn một năm sử dụng.

Khó khăn về doanh số còn kéo theo bài toán giữ giá. Sau khi Geely giới thiệu Coolray 2026 nâng cấp giữa vòng đời, nhiều chủ xe đời đầu tỏ ra tiếc nuối khi giá trị xe giảm mạnh chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Theo khảo sát tại thị trường xe cũ, một chiếc Coolray Flagship đời 2025 mới lăn bánh khoảng 1.500 km hiện được chào bán khoảng 545 triệu đồng. Trong khi lúc mua mới, phiên bản này có giá niêm yết 628 triệu đồng và chi phí lăn bánh lên tới khoảng 710 triệu đồng. Như vậy, mức khấu hao có thể lên tới 165 triệu đồng chỉ sau hơn một năm sử dụng.

Tung thêm Monjaro và EX5, Geely kỳ vọng thay đổi cục diện?

Trong bối cảnh Coolray chưa tạo được dấu ấn, Geely mới đây tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam bằng hai mẫu xe mới là Monjaro và EX5.

Theo kế hoạch, bộ đôi này bắt đầu mở bán từ ngày 10/7 dù hãng chưa tổ chức lễ ra mắt chính thức và cũng chưa công bố giá bán.

Trong bối cảnh Coolray chưa tạo được dấu ấn, Geely mới đây tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam bằng hai mẫu xe là Monjaro và EX5 thế hệ mới.

Trong đó, Monjaro là mẫu SUV cỡ trung với kích thước lớn hơn Mazda CX-5, Honda CR-V hay Ford Territory nhưng nhỏ hơn Hyundai SantaFe, Kia Sorento và Mazda CX-8. Cách định vị này giúp Monjaro tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh ở nhiều phân khúc khác nhau.

Trong khi đó, EX5 là mẫu SUV điện đô thị được xem là quân bài chiến lược của Geely trong xu hướng điện hóa. Xe có kích thước nhỉnh hơn VinFast VF7 và BYD Atto 3, hai đối thủ được dự báo sẽ cạnh tranh trực tiếp về doanh số.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc Geely nhanh chóng đưa thêm sản phẩm về Việt Nam cho thấy hãng muốn mở rộng độ phủ thương hiệu và tăng khả năng tiếp cận khách hàng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Coolray. Dù vậy, nhiều đánh giá cho rằng, thách thức dành cho Monjaro và EX5 vẫn rất lớn.

Việc Geely nhanh chóng đưa thêm sản phẩm về Việt Nam cho thấy hãng muốn mở rộng độ phủ thương hiệu và tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Ở phân khúc SUV cỡ trung, Mazda CX-5 và Ford Territory hiện có giá thực tế tại đại lý chỉ quanh mức 700 triệu đồng. Hyundai Santa Fe và Kia Sorento cũng liên tục được ưu đãi xuống dưới ngưỡng 900 triệu đồng. Điều này khiến dư địa cạnh tranh về giá của Monjaro không còn nhiều.

Với EX5, áp lực còn lớn hơn khi phải đối đầu với VinFast VF7 - mẫu SUV điện đang được hỗ trợ bởi mạng lưới trạm sạc phủ rộng khắp cả nước. Đây là lợi thế mà hầu hết các thương hiệu xe điện nước ngoài tại Việt Nam hiện nay đều chưa thể bắt kịp.

Ngoài bài toán giá bán, Geely còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề khác như độ nhận diện thương hiệu, mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi, giá trị bán lại cũng như tâm lý thận trọng của người tiêu dùng đối với ôtô Trung Quốc.