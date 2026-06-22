VUSTA sơ kết công tác Đảng, trao Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên

Sáng 22/6, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam, VUSTA), Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cùng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong những tháng cuối năm, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trao Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên

Ngay sau hội nghị sơ kết, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 cho 14 đảng viên thuộc Đảng bộ.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng, trong đó có các đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm, 55 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phi Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đây có thể nói là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng đối với sự cố gắng rèn luyện, phấn đấu của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian vừa qua”, đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Phi Long, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng lần này là những người đã dành nhiều năm tuổi trẻ, công sức và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng, trong đó có những đồng chí đã có hơn nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ông cho rằng việc nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào của các chi bộ, Đảng bộ và tổ chức nơi các đảng viên sinh hoạt, công tác.

Đồng chí Châu Văn Minh và đồng chí Nguyễn Phi Long trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Loan.

Nhắc lại thời khắc thiêng liêng khi mỗi đảng viên tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phi Long bày tỏ mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, là điểm tựa tinh thần để thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo. Bốn điều đảng viên vừa là lời thề danh dự, vừa là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên luôn ghi nhớ và thực hiện trong suốt quá trình công tác, cống hiến.

Đồng chí Châu Văn Minh và đồng chí Nguyễn Phi Long trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Loan.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống là tổ chức tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước.

Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phi Long bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ được tổ chức thành công, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước.

“Các đồng chí sẽ tổ chức thực hiện thật tốt Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội để thể hiện vai trò, vị trí, trách nhiệm của các nhà khoa học đối với nước nhà theo một mô hình mới”, ông Long nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quang Châu, nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng xúc động chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Châu, đảng viên Chi bộ cơ quan Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam, nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm xúc động khi được Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Ông Trần Quang Châu cho biết được kết nạp Đảng khi tròn 18 tuổi và trải qua nhiều vị trí công tác trong quân đội, ngành hàng không cũng như hoạt động hội.

“Thật là tự hào và sung sướng khi được đứng trong đội ngũ tiên phong ấy”, ông Châu chia sẻ khi nhắc lại chặng đường hơn 60 năm tuổi Đảng.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, ông Trần Quang Châu bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, đồng nghiệp, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã đồng hành trong quá trình công tác; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục sống, học tập và cống hiến, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

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