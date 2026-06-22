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Ra mắt Toyota bZ3X Knight Edition - SUV điện sang chảnh từ 402 triệu

Nguyễn Anh

Toyota bZ3X Knight Edition mang phong cách đen toàn diện có công suất tối đa 201 mã lực, phạm vi hoạt động 520 km và ghế trước tích hợp chức năng massage...

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Thị trường Trung Quốc vừa có thêm một phiên bản đặc biệt mới của mẫu xe SUV điện Toyota bZ3X. Mang tên Knight Edition, mẫu xe này có thể sở hữu một cái tên chưa thật sự nổi bật, nhưng lại gây chú ý nhờ phong cách thiết kế "đen từ đầu đến chân" cùng mức giá rất dễ tiếp cận.
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Khác biệt giữa phiên bản Knight Edition và Toyota bZ3X tiêu chuẩn không quá lớn, nhưng đủ để hấp dẫn những khách hàng yêu thích phong cách tối màu. Ngoài lớp sơn ngoại thất đen tuyền, xe còn được trang bị logo cùng tông ở phía trước và phía sau. Thêm vào đó là bộ mâm 18 inch có thiết kế riêng với các tấm ốp khí động học màu đen-bạc.
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Toyota cung cấp hai phiên bản cho mẫu xe SUV điện này gồm 520 Pro Knight Edition và 520 Pro Lidar Knight Edition tại thị trường Trung Quốc. Trong đó, phiên bản thứ hai được bổ sung cảm biến LiDAR đặt phía trên kính chắn gió.
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Các trang bị đáng chú ý của Toyota bZ3X Knight Edition bao gồm hệ thống âm thanh Yamaha 11 loa, ghế trước có chức năng sưởi/thông gió/massage à các bàn gấp nhỏ phía sau ghế trước tương tự những gì thường thấy trên khoang hành khách của máy bay thương mại.
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Hệ truyền động của Toyota bZ3X Knight Edition không có thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Cả hai phiên bản 520 Pro đều sử dụng bộ pin dung lượng 58 kWh, kết hợp với mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 520 km theo tiêu chuẩn công bố.
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Tại thị trường Trung Quốc, Toyota bZ3X thông thường còn có cấu hình 610 Max với hiệu năng cao hơn. Phiên bản này được trang bị bộ pin 68 kWh và mô-tơ điện mạnh 221 mã lực, cho phạm vi hoạt động lên tới 610 km. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.600 x 1.875 x 1.645 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm.
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hiều dài và chiều rộng tương đương Toyota RAV4 nhưng chiều cao thấp hơn một chút. Điểm nổi bật nằm ở chiều dài cơ sở khi lớn hơn gần 76 mm so với RAV4, giúp mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn. Xe có khối lượng 1.835 kg, tương đương nhiều mẫu SUV thuần điện cùng phân khúc.
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Tại Trung Quốc, Toyota bZ3X 520 Pro Knight Edition có giá khởi điểm từ 114.800 Nhân dân tệ (khoảng 402 triệu đồng). Con số tương ứng của phiên bản trang bị cảm biến LiDAR là 134.800 Nhân dân tệ (472 triệu đồng). bZ3X Knight Edition mới sẽ do liên doanh GAC Toyota lắp ráp và bán ra thị trường Trung Quốc với số lượng đúng 2.000 chiếc.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện Toyota bZ3X tại Trung Quốc.
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