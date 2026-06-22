Sony công bố cảm biến LOFIC đầu tiên cho ảnh chụp đêm xuất sắc

Sony vừa công bố một cảm biến máy ảnh mới được cho là có khả năng xử lý dải tương phản động chuyên nghiệp. Cảm biến LYTIA L910, với độ phân giải 50 megapixel, sẽ được trang bị trên các điện thoại thông minh vào cuối mùa hè này.

Các thông số kỹ thuật nổi bật bao gồm dải động 100 dB và khả năng quay video 4K/60fps trong điều kiện độ sáng tối đa, đồng thời cải thiện hiệu quả năng lượng.

Nếu camera điện thoại của bạn từng làm cháy sáng cảnh đêm có biển hiệu đèn LED sáng rực ở phía sau, hoặc làm cho một góc tối trở nên hoàn toàn không thể đọc được, thì cảm biến này sẽ khắc phục chính xác điều đó.

Dãy tương phản động cao giúp các điểm sáng không bị cháy.

Công nghệ tụ tràn là gì khiến L910 trở nên khác biệt?

Một phần lý do L910 có thể xử lý tốt các điều kiện ánh sáng khắc nghiệt là nhờ LOFIC, viết tắt của Lateral Overflow Integration Capacitor (Tụ điện tích hợp tràn ngang).

Thay vì mất chi tiết vùng sáng khi ánh sáng mạnh làm bão hòa cảm biến, công nghệ LOFIC lưu trữ lượng điện tích dư thừa, cho phép máy ảnh giữ lại kết cấu và chi tiết ở những phần sáng hơn của bức ảnh và ngăn ngừa hiện tượng cháy sáng.

Thứ hai là Triple Conversion Gain HDR. Thay vì kết hợp nhiều lần phơi sáng, nó đọc cùng một lần phơi sáng ba lần ở các mức độ nhạy khác nhau rồi kết hợp chúng để có kết quả tốt hơn.

Cả hai cùng nhau tạo nên dải tương phản động 100 dB, tương đương 16,6 stop, chỉ với một lần chụp mà không cần ghép nhiều ảnh phơi sáng. Nó cũng loại bỏ hiện tượng nhòe chuyển động do kết hợp nhiều khung hình và không bị nhấp nháy dưới ánh sáng nhân tạo.

Cảm biến mới sở hữu khả năng chụp đêm và quay video 4K xuất sắc.

Sony tuyên bố rằng L910 cũng giảm nhiễu ngẫu nhiên khoảng 30% so với cảm biến LYTIA 828 trước đây (được tìm thấy trên các điện thoại như Motorola Razr Fold ), cho ra những bức ảnh rõ nét hơn.

Quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây với HDR là một trong những tác vụ đòi hỏi cấu hình camera cao nhất trên điện thoại thông minh, và tất nhiên, điều này cũng làm hao pin nhanh hơn.

Sony cho biết thiết kế mạch mới giúp giảm thời gian chuyển đổi ánh sáng thành dữ liệu kỹ thuật số, giảm tải cho cảm biến và do đó, giảm lượng điện năng tiêu thụ.

Kết quả là, điện thoại sử dụng cảm biến L910 sẽ có khả năng quay video 4K 60fps HDR trong khi tiêu thụ ít pin hơn. Hơn nữa, điện thoại thông minh được trang bị cảm biến này sẽ quay video tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng mà vẫn tiết kiệm pin.

Sony đã lên kế hoạch xuất xưởng sản xuất hàng loạt vào mùa hè năm 2026, nhưng chưa xác nhận bất kỳ đối tác điện thoại nào.

Dải màu sắc trọn vẹn nhờ cảm biến công nghệ Lofic của Sony mang lại.