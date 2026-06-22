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DFSK E5 Plus - chiếc SUV "ăn xăng" chỉ 1,25l/100km sắp về Việt Nam

Nguyễn Anh

DFSK E5 Plus - đã có mặt tại thị trường Indonesia và được công bố có thể sẽ đến những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam và Thái Lan truong tương lai gần.

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PT Sokonindo Automobile mới đây đã trưng bày mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên của hãng ở thị trường Indonesia. Đây cũng chính là phiên bản REEV của mẫu xe DFSK E5 Hybrid sắp ra mắt Việt Nam vào tháng 7/2026.
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Ở thời điểm hiện tại, công chúng mới chỉ có thể quan sát sơ bộ thiết kế ngoại thất của xe. Nguyên nhân là bởi chiếc SUV DFSK E5 Plus 2026 sẽ chỉ chính thức ra mắt vào ngày 29/7/2026, trùng với thời điểm khai mạc Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia Gaikindo (GIIAS) 2026.

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Nhìn từ bên ngoài, DFSK E5 Plus mang đậm dáng dấp của một mẫu SUV. Xe sở hữu thân hình đồ sộ và thanh giá nóc nhằm nhấn mạnh hình ảnh của một mẫu SUV dành cho những chuyến phiêu lưu. Điểm đáng chú ý là xe không sử dụng các chi tiết ốp cua lốp màu đen. Thay vào đó, E5 Plus mang vẻ ngoài thanh lịch hơn với các tấm ốp được sơn cùng màu thân xe, tạo nên tổng thể đẹp mắt.
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Phần đầu xe vẫn mang những đặc trưng thiết kế của DFSK, với lưới tản nhiệt đóng kín khiến DFSK E5 Plus trông giống một mẫu ôtô thuần điện (BEV). Di chuyển ra phía sau, thiết kế của xe vẫn mang đến cảm giác khá quen thuộc, không phải vì giống các mẫu DFSK khác, mà gợi nhớ đến dòng SUV của Audi. Xe có cụm đèn LED kéo dài toàn chiều rộng với các chi tiết dọc ở hai đầu khá ấn tượng.
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Do DFSK E5 Plus chưa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia nên nội thất hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, tại thị trường nước ngoài, xe được trang bị nội thất 3 hàng ghế với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi nhờ kích thước khá lớn, bao gồm dài x rộng x cao lần lượt 4.760 x 1.865 x 1.710 mm và chiều dài cơ sở 2.785 mm. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 180 mm và dung tích khoang hành lý dao động từ 221-845 lít.
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Trang bị của DFSK E5 Plus ở thị trường quốc tế có những điểm đáng chú ý như mâm hợp kim 19 inch, lốp kích thước 235/50 R19, hỗ trợ đèn pha tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng chỉnh điện và cửa cốp đóng/mở điện. Tiếp đến là ghế trước chỉnh điện/thông gió...
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Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch độ phân giải Full-HD,hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh vòm 13 loa, màn hình giải trí treo trần 15,6 inch dành cho hành khách phía sau, sạc không dây công suất 50W, cổng sạc USB Type-A/Type C và đèn viền nội thất 256 màu.
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Trang bị tiện nghi của xe với 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường, chuyển làn chủ động, cảnh báo va chạm phía trước/sau, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi...
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Nằm bên dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 92 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Tuy nhiên, động cơ này chỉ đóng vai trò phát điện cho pin và không trực tiếp truyền lực tới bánh xe. Nhiệm vụ truyền động thuộc về mô-tơ điện có công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, kết hợp với bộ pin lithium-ion (LFP) dung lượng 25,3 kWh cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD).
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Xe có thể đạt tốc độ tối đa 180 km/h, phạm vi di chuyển thuần điện 135 km theo tiêu chuẩn WLTP và mức tiêu thụ nhiên liệu 80 km/lít (khoảng 1,25 lít/100 km). Tổng phạm vi hoạt động kết hợp xăng và điện là 1.200 km. Bên cạnh đó, xe còn hỗ trợ sạc chậm AC 7 kW và sạc nhanh DC 40 kW. Thời gian sạc pin từ 30%-80% trong 28 phút. Tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất 3,3 kW cũng được trang bị cho mẫu xe này.
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Sở hữu 4 chế độ lái, gồm Eco, Comfort, Sport và Snow. Hệ thống treo trước độc lập MacPherson và hệ thống treo sau độc lập đa liên kết là những trang bị đáng chú ý còn lại của DFSK E5 Plus. Sau Indonesia, DFSK có thể sẽ đưa E5 Plus đến những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam và Thái Lan. Tại Việt Nam, mẫu xe đầu tiên mà DFSK phân phối dự kiến là E5 Hybrid.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV DFSK E5 Plus sắp về Việt Nam.

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