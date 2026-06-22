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[GALLERY] Ngắm chiếc Porsche Taycan sang trọng nhất từng được chế tạo

Nguyễn Chung

Bắt tay cùng hãng Soho Home ở London, Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One sở hữu nội thất được trang trí như các địa điểm nghỉ dưỡng của Soho.

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Porsche vừa cho ra mắt Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One chạy điện mới, được thiết kế để kết hợp những đặc điểm kinh điển của Porsche với phong cách đặc trưng của thương hiệu nội thất cao cấp Soho Home.
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Soho House là một chuỗi câu lạc bộ tư nhân (private club) và khách sạn sang trọng toàn cầu dành riêng cho giới tinh hoa và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông.
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Mỗi địa điểm của Soho House đều tuân thủ theo một phong cách đặc trưng, và phong cách đó vào năm 2021 đã dẫn tới sự thành lập thương hiệu nội thất Soho Home để các thành viên Soho House có thể đem trải nghiệm tương tự như khi ở các địa điểm của câu lạc bộ về nhà của mình.
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Cũng được lấy cảm hứng tương tự, chiếc xe điện Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One được chế tạo bởi bộ phận cá nhân hoá Porsche Sonderwunsch và sở hữu lớp sơn đòi hỏi “vài trăm giờ làm việc”. Màu Greek Street Green lấy cảm hứng từ ngoại thất của câu lạc bộ Soho House đầu tiên ở London, được khoác lên thân xe thông qua quy trình pha màu theo mẫu có sẵn Paint to Sample Plus.
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Lớp sơn mờ được kết hợp với đường kẻ trang trí thủ công màu đồng SH ONE Brass, cùng với logo Soho House cùng màu trên cửa sau. Chúng được kết hợp hài hòa với bộ mâm xe màu xanh Monteverde Green tương phản.
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Phong cách độc đáo của Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One tiếp tục được thể hiện bên trong, phản ánh "không gian nội thất hiện đại và thư giãn của Soho Home". Ghế ngồi lấy cảm hứng từ họa tiết Murphy Jacquard của công ty.
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Ngoài ra, xe còn được trang bị da màu nâu nấm cục, thảm sàn đặc biệt và trần xe điều chỉnh ánh sáng với họa tiết hình học khắc laser độc đáo. Mẫu xe này cũng có các chi tiết trang trí bằng gỗ óc chó thớ nổi, với lớp hoàn thiện độc đáo được lựa chọn và phát triển trong suốt 16 tháng.
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Bỏ qua những chi tiết đặc biệt, mẫu xe Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One đặc biệt này sở hữu bộ pin 105kWh cung cấp năng lượng cho hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
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Với hai động cơ, sản sinh công suất 939 mã lực (700kW / 952PS) và mô-men xoắn 1.110Nm. Nhờ đó, Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 260km/h.
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Mức giá của Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One không được công bố. Trong một diễn biến liên quan, kể từ sau bản cập nhật 2026, Porsche cũng đã loại bỏ các biến thể dáng wagon của dòng Taycan gồm Sport Turismo và Cross Turismo khỏi thị trường Mỹ.
Video: Chi tiết aycan Turbo S Sport Turismo Soho House One.
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