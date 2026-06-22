[GALLERY] Ngắm chiếc Porsche Taycan sang trọng nhất từng được chế tạo

Thị trường phái sinh AI đầu tiên trên thế giới sắp ra đời, mở ra cuộc đua mới quanh năng lực tính toán và thu hút dòng vốn đầu cơ khổng lồ.
Truyền thông đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp các quan chức Iran tại một khu nghỉ dưỡng trên sườn núi ở Thụy Sĩ.
Để thúc đẩy hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại, dưới đây là những công nghệ tiên tiến hỗ trợ du hành giữa các vì sao.
Gói Claude Max 200 USD của Anthropic đang đối mặt với vụ kiện tập thể vì bị tố quảng cáo sai lệch hạn mức sử dụng và thiếu minh bạch với khách hàng.
Rolls-Royce vừa ra mắt Ghost Black Badge Tourist Trophy đặc biệt màu xanh ngọc lục bảo, nhằm vinh danh chiến thắng tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy 1906.
Trước thời điểm ra mắt toàn cầu vào 23/6 tới, mẫu SUV điện cấu hình 7 chỗ Skoda Peaq 2027 đã hoàn thành chuỗi thử nghiệm khắt khe khi vượt qua 1,5 triệu km.
Audi Q3 2026 mới ra mắt tại Việt Nam đã được "lột xác" toàn diện từ trong ra ngoài và đem tới nhiều công nghệ, xu hướng thiết kế mới nhất từ hãng xe sang Đức.
NASA đã lựa chọn xe tự hành thế hệ tiếp theo trên Mặt Trăng, "Pegasus," để mở đường cho việc xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng.
Trong nỗ lực nâng cao mức độ an toàn đối với xe năng lượng mới (NEV), Trung Quốc sẽ đưa vào áp dụng hai bộ tiêu chuẩn quốc gia mới từ ngày 1/7/2026.
Toyota được cho là đang xem xét phát triển một mẫu SUV Land Cruiser hoàn toàn mới, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên phong cách sống, nhu cầu sử dụng hàng ngày.