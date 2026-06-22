Apple đối mặt khan hiếm chip nhớ và tăng giá sản phẩm

Làn sóng AI khiến nhu cầu về trung tâm dữ liệu tăng đột biến, buộc các hãng điện tử tiêu dùng phải lao vào cuộc chiến giành giật nguồn cung linh kiện quan trọng vốn đang khan hiếm, đẩy giá thành sản phẩm lên cao rõ rệt.

Trước đó vào đầu tháng, giới chức đại diện các ngành ô tô, bán lẻ và điện tử từng cảnh báo cơn sốt chip nhớ có nguy cơ đẩy giá hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ lên cao kỷ lục và làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

CEO Tim Cook thừa nhận việc tăng giá sản phẩm hiện là kịch bản bất khả kháng. (Ảnh: BBC)

Trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal, CEO Tim Cook thừa nhận việc tăng giá sản phẩm hiện là kịch bản bất khả kháng. Ông khẳng định Apple đã nỗ lực hết sức gồng gánh chi phí để bảo vệ người tiêu dùng, nhưng áp lực hiện tại đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đợt khủng hoảng giá này diễn ra ngay trước thềm chuyển giao nhân sự cấp cao tại Apple, khi ông Cook dự kiến rời ghế điều hành để nhường chỗ cho John Ternus vào tháng 9 tới. Hiện tại, gã khổng lồ công nghệ Mỹ vẫn giữ kín lộ trình tăng giá, mức điều chỉnh cụ thể lẫn danh sách các dòng sản phẩm bị ảnh hưởng.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đang đi đúng lộ trình để trình làng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9 tới, cạnh tranh trực tiếp cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max.

Tuy nhiên, áp lực chi phí từ linh kiện bộ nhớ và dung lượng lưu trữ đang là bài toán khiến hãng đau đầu. Trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal, CEO Tim Cook bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về những biến động trên thị trường DRAM. Ông lưu ý rằng nguồn cung toàn cầu hiện đang bị phân bổ mạnh cho phân khúc bộ nhớ băng thông cao (HBM) dùng trong các máy chủ AI, trực tiếp gây ra tình trạng khan hiếm và đẩy giá thành sản xuất thiết bị di động lên cao.

Nguồn cung đang sụt giảm đúng vào thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong khi các nhà sản xuất bộ nhớ liên tục chuyển giao áp lực tăng giá khổng lồ sang phía chúng tôi. Điểm cốt lõi hiện nay là giá cả và nguồn cung bộ nhớ phải sớm quay trở lại mức hợp lý đối với các sản phẩm tiêu dùng", ông Cook nhận định.

Dù Trung Quốc đang sở hữu các công ty sản xuất bộ nhớ và lưu trữ nội địa hàng đầu, nhưng các doanh nghiệp Mỹ nhiều khả năng sẽ cần có giấy phép đặc biệt để hợp tác với họ do các quy định về an ninh quốc gia. Khi được hỏi liệu các hạn chế này có nên được nới lỏng hay không, ông Cook thẳng thắn bày tỏ: "Mọi phương án đều cần được cân nhắc", đồng thời nhấn mạnh "chúng ta nên xem xét mọi nguồn cung sẵn có".

Cũng trong buổi phỏng vấn, người đứng đầu Apple cho biết hãng sẵn sàng sử dụng nguồn tiền mặt dự trữ để thúc đẩy nguồn cung bộ nhớ, dù không đưa ra mốc thời gian hay số liệu chi tiết. Ông khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng dùng bảng cân đối kế toán của mình để góp phần giải quyết bài toán này. Rõ ràng thị trường đang cần một năng lực sản xuất lớn hơn".

Tuy nhiên, ông Cook cũng làm rõ lập trường rằng Apple hoàn toàn không có kế hoạch sử dụng nguồn vốn và thế mạnh công nghệ bán dẫn của mình để tự xây dựng các nhà máy sản xuất bộ nhớ riêng.