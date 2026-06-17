Làn sóng wellness và các khóa tu tĩnh lặng thu hút giới trẻ Việt Nam

Nếu vài năm trước, chăm sóc bản thân (self-care) chỉ gói gọn trong việc đầu tư cho ngoại hình, thì nay, khái niệm này đã dịch chuyển hoàn toàn sang thế giới tinh thần. Giới trẻ không còn mua sắm chỉ vì công năng; họ chi tiền để đổi lấy sự bình yên, khả năng tái tạo năng lượng và cảm giác làm chủ cuộc sống giữa kỷ nguyên quá tải thông tin.

Sự lên ngôi của xu hướng "chữa lành" đã biến một hiện tượng văn hóa tự phát thành động lực thúc đẩy nền kinh tế sức khỏe toàn diện (wellness economy) bùng nổ trên quy mô toàn cầu.

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Theo báo cáo “Future of Wellness” của McKinsey & Company, thị trường chăm sóc sức khỏe toàn diện đã chạm mốc khoảng 2.000 tỷ USD. Dù chỉ chiếm 36% dân số trưởng thành tại Mỹ, nhóm khách hàng Gen Z và Millennials lại đóng góp tới hơn 41% tổng chi tiêu toàn ngành. Khảo sát trên 9.000 người tại các thị trường lớn (Mỹ, Trung Quốc, Anh, Đức) khẳng định: Giới trẻ đã biến việc chăm sóc tinh thần từ một hoạt động nhất thời thành thói quen thực hành mỗi ngày.

Sự bùng nổ của hương liệu thư giãn hay liệu pháp đá khoáng mới chỉ là bước khởi đầu của làn sóng cá nhân hóa trải nghiệm tinh thần. Khi những sản phẩm thương mại thông thường không còn đủ để xoa dịu áp lực, người tiêu dùng trẻ đang hướng tới một giải pháp triệt để hơn: Hệ sinh thái các dịch vụ và không gian "ngắt kết nối", các khoá tu tĩnh lặng (silence retreat), nơi ưu tiên tuyệt đối cho sự tĩnh lặng và giải tỏa áp lực chuyên sâu.

Thay vì vung tiền vào những món đồ xa xỉ hay những chuyến du lịch xa hoa, nhiều bạn trẻ Việt hiện sẵn sàng chi tiền chỉ để đổi lấy vài ngày hoàn toàn "ngắt kết nối" - không điện thoại, không mạng xã hội và không giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Từng bị đóng khung là một thực hành tâm linh khép kín, các khóa thiền định hay khóa tu im lặng đang lội ngược dòng để trở thành một xu hướng "sống chữa lành" thời thượng tại Việt Nam. Sự dịch chuyển này là minh chứng rõ nhất cho thấy: Giữa một nền kinh tế đầy áp lực và biến động, thứ người trẻ tìm kiếm không còn là sự hào nhoáng bề ngoài, mà là một khoảng lặng tuyệt đối để đối thoại với chính mình.

Cũng như nhiều người trẻ thành thị, chị Phương Anh (TP.HCM) từng coi du lịch là giải pháp tái tạo năng lượng sau những giai đoạn áp lực cao độ. Tuy nhiên gần đây, chị quyết định dịch chuyển sang một phương thức khắt khe hơn: tìm kiếm sự im lặng tuyệt đối tại một khóa tu thiền.

"Trước đây, ngay cả khi đi du lịch, tôi vẫn bị cuốn vào guồng quay công việc, liên tục phải kiểm tra tin nhắn và xử lý email tồn đọng. Việc bước vào không gian im lặng giúp tôi hoàn toàn ngắt kết nối với thiết bị công nghệ mà không bị cảm giác lo lắng hay áp lực bủa vây. Đây là cơ hội hiếm hoi để đầu óc được nghỉ ngơi thực sự, giải tỏa triệt để tình trạng căng thẳng tích tụ lâu ngày", chị Phương Anh chia sẻ.

Giới trẻ đã biến việc chăm sóc tinh thần từ một hoạt động nhất thời thành thói quen thực hành mỗi ngày. (Ảnh: Eco Retreat)

Sự dịch chuyển trong tư duy tiêu dùng này cũng định hình lại phân khúc giá của thị trường wellness. Khảo sát tại Việt Nam cho thấy chi phí cho các mô hình này vô cùng đa dạng: các khóa tu im lặng hoặc thiền định cơ bản tại các thiền viện thường vận hành theo hình thức tùy hỷ (đóng góp tự nguyện), trong khi các gói "wellness retreat" cao cấp kết hợp nghỉ dưỡng, liệu pháp chuyên sâu tại Đà Lạt, Phú Quốc hay Yên Tử dao động từ 7 đến hơn 30 triệu đồng cho một lộ trình 3-5 ngày.

Ngay cả ở phân khúc đô thị, các buổi trị liệu âm thanh hay workshop mùi hương ngắn hạn cũng có giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng mỗi buổi. Đây là minh chứng cho thấy giới trẻ sẵn sàng phân bổ một khoản ngân sách không nhỏ cho những giá trị vô hình nhưng mang lại hiệu quả tái tạo thực tế.

Bên cạnh làn sóng đầu tư vào sự im lặng tuyệt đối qua các khóa tu thị trường chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các đô thị lớn còn chứng kiến sự nở rộ của nhiều loại hình dịch vụ chuyên sâu khác. Đáng chú ý là sự lên ngôi của các trung tâm trị liệu bằng âm thanh (sound bath/sound healing) và liệu pháp mùi hương (aromatherapy) chuyên nghiệp. Không còn dừng lại ở mức độ workshop tự phát, các mô hình này hiện được vận hành bài bản với chuông xoay Tây Tạng, đá khoáng năng lượng, hướng đến việc giải tỏa tầng sâu áp lực hệ thần kinh cho nhóm khách hàng văn phòng.

Mặt khác, phân khúc du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) cũng ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ. Thay vì các tour tham quan thuần túy, giới trẻ hiện có xu hướng lựa chọn các gói nghỉ dưỡng kết hợp thanh lọc cơ thể (detox), yoga trị liệu và ẩm thực thực dưỡng (plant-based) tại các vùng sinh thái như Đà Lạt, Yên Tử hay Phú Quốc.

Sự phân hóa đa dạng này minh chứng cho thấy: Ngành công nghiệp wellness tại Việt Nam đang dịch chuyển từ việc bán các sản phẩm đơn lẻ sang cung ứng một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện, nơi mọi điểm chạm đều hướng đến mục tiêu tối ưu hóa sức khỏe tinh thần và thể chất cho người tiêu dùng thời đại số.

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