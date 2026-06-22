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Suzuki Jimny XL đắt nhất tới 885 triệu đồng nâng cấp những gì?

Nguyễn Chung

Khoản chênh lệch tới 10.000 USD mang đến hàng loạt phụ kiện đi kèm cho Suzuki Jimny XL nhưng không bổ sung thêm dù chỉ một mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn.

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Suzuki đã giới thiệu phiên bản giới hạn của mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ Jimny XL tại thị trường Úc mang tên “Rhino Special Edition”. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe Suzuki Jimny đắt nhất từng được bán tại quốc gia này.
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Mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Suzuki Jimny XL được bổ sung gói trang bị ngoại thất độc quyền cùng một số nâng cấp trong khoang nội thất. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự nằm ở “Rhino Go Pack” và hàng loạt phụ kiện mang thương hiệu Rhino đi kèm.
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Không giống phiên bản Rhino Edition từng được bán tại thị trường Malaysia, Rhino Special Edition dành cho xứ sở Kangaroo được phát triển dựa trên Suzuki Jimny XL 5 cửa. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc tại Ấn Độ trong khi Jimny 3 cửa cũng đang bán tại Úc lại được sản xuất ở Nhật Bản.
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Suzuki Jimny XL Rhino Special Edition được trang bị các dải đề-can màu đen bóng và nhôm satin chạy dọc hai bên sườn, kết hợp với đồ họa hình tê giác cho phù hợp với tên xe. Ngoài ra, xe còn sử dụng bộ mâm hợp kim cắt kim cương 15 inch mới, bổ sung chắn bùn, lưới tản nhiệt hình lục giác màu đen với dòng chữ Suzuki, cùng các tấm ốp gầm và ốp sườn mang phong cách nhôm.
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Suzuki Jimny XL Rhino Special Edition chỉ có 1 lựa chọn màu sơn ngoại thất là vàng Kinetic Yellow kết hợp nóc đen Pearl Black. Trước đây, màu sơn này chỉ dành riêng cho Jimny 3 cửa tại thị trường Úc, ngoại trừ bang Queensland. Bên trong khoang lái, chủ đề tê giác tiếp tục được duy trì với các huy hiệu trên mặt táp-lô.
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Các chi tiết trang trí màu bạc satin và những mảng da màu đen được khâu chỉ vàng Kinetic Yellow, đồng thời dập nổi logo Rhino. Các phiên bản số sàn được trang bị cần số mang phong cách cổ điển. Tất cả xe đều được bổ sung thảm khoang hành lý bền hơn, hệ thống đèn chiếu sáng khu vực để chân với 8 màu sắc và dàn loa Pioneer nâng cấp ở phía trước.
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Những trang bị được giữ lại từ Jimny XL tiêu chuẩn bao gồm màn hình thông tin giải trí 9 inch, ghế bọc nỉ và vô lăng bọc da. Phiên bản Jimny XL Rhino Special Edition đặc biệt này không có bất kỳ nâng cấp nào về hiệu suất hay khung gầm so với Jimny XL thông thường.
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Xe vẫn chỉ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 101 mã lực. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh AllGrip Pro và khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn hoặc hộp số tự động.
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Đặc biệt, xe đi kèm gói phụ kiện mang tên “Rhino Go Pack”, hướng đến những chủ sở hữu yêu thích các chuyến phiêu lưu ngoài trời. Gói phụ kiện này bao gồm hộp đựng chìa khóa bằng kim loại và móc khóa, mũ bucket, đèn lồng di động, bình đựng nước, chăn, cốc giữ nhiệt, thùng giữ lạnh cũng như loa Bluetooth di động, tất cả đều mang biểu tượng Rhino.
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Như đã nhắc ở trên, Jimny XL Rhino Special Edition được định vị ở vị trí cao nhất trong danh mục sản phẩm của Suzuki tại thị trường Úc xét về giá bán. Cụ thể, xe có giá 44.990 AUD (khoảng 830 triệu đồng) với bản số sàn và 47.990 AUD (885 triệu đồng) với bản số tự động, đắt hơn 10.000 AUD (18,4 triệu đồng) so với Jimny XL tiêu chuẩn.
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Suzuki sẽ sản xuất Rhino Special Edition với số lượng giới hạn và cho biết sự quan tâm từ khách hàng hiện đã rất lớn, bất chấp mức giá cao hơn. Mẫu xe hiện đã được mở cọc trên toàn nước Úc, ngoại trừ bang Queensland và khu vực Northern Rivers thuộc bang New South Wales, nơi do một nhà phân phối khác phụ trách.
Video: Xem chi tiết Suzuki Jimny XL Rhino Special Edition 2026.
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