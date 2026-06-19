[GALLERY] Nuôi chó mèo thời 4.0, 3 combo công nghệ đáng tiền

Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.
Maruti Suzuki mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe WagonR Bioflex 2026 giá rẻ. Xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt, thích ứng với xăng sinh học từ E20 đến E100.
Phim ngắn AI bùng nổ tại Trung Quốc với tốc độ chưa từng có, cứ 90 giây lại xuất hiện một tác phẩm mới, làm thay đổi toàn ngành giải trí.
Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.
Một container có thể chứa 18 quả đạn tuần kích FV-014, được thiết kế để phóng ra khỏi container nhờ cơ chế hỗ trợ bằng tên lửa.
Snap ra mắt kính thực tế tăng cường (AR) đầu tiên hướng tới công chúng rộng rãi với kỳ vọng nó sẽ là thiết bị sẵng sáng cho một kỷ nguyên hậu smartphone.
Từ công cụ ghi chép cho bác sĩ, Abridge đang tham vọng trở thành hạ tầng AI của ngành y tế khi nhận vốn từ NVIDIA và Eli Lilly, đạt định giá 5,3 tỷ USD.
Các chuyên gia cho biết đã phát hiện hơn 500 trận động đất chưa từng được ghi nhận dưới lớp băng Đông Nam cực nhờ trí tuệ nhân tạo.
Vũ trụ song song là gì? Nó có thực sự tồn tại không? Đây là câu hỏi khiến giới thiên văn học miệt mài đi tìm câu giải mã suốt nhiều năm qua.
Sony Inzone H6 Air mang đến làn gió mới cho thị trường tai nghe gaming với thiết kế open-back, trọng lượng chỉ 199g, driver thừa hưởng từ MDR-MV1.