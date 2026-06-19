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[GALLERY] Nuôi chó mèo thời 4.0, 3 combo công nghệ đáng tiền

Thiên Trang (TH)

Lông thú, bụi mịn và mùi trong nhà không còn là nỗi ám ảnh khi các combo công nghệ mới giúp người nuôi chó mèo tiết kiệm thời gian dọn dẹp.

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Nuôi chó mèo mang lại niềm vui và sự gắn kết cho nhiều gia đình, nhưng với những người sống tại căn hộ chung cư hoặc nhà phố, việc giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ trước tình trạng lông rụng, bụi bẩn và mùi đặc trưng của thú cưng lại là một thách thức không hề nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
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Thay vì tìm kiếm một thiết bị có thể giải quyết mọi vấn đề, nhiều thương hiệu công nghệ hiện nay đang phát triển các bộ giải pháp gồm nhiều sản phẩm chuyên biệt, trong đó mỗi thiết bị đảm nhiệm một vai trò riêng nhằm tạo nên hệ sinh thái chăm sóc nhà cửa toàn diện dành cho người nuôi thú cưng.

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Nổi bật trong số đó là bộ đôi đến từ Xiaomi với robot hút bụi Xiaomi Vacuum 5 Pro và máy lọc không khí Xiaomi Smart Air Purifier Elite, kết hợp giữa khả năng làm sạch sàn nhà tự động, thu gom lông thú và cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín để mang lại môi trường sống dễ chịu hơn mỗi ngày.
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Ở phân khúc cao cấp hơn, Dreame lựa chọn hướng tiếp cận toàn diện với robot hút bụi Dreame X60 Ultra, máy hút bụi lau nhà cầm tay Dreame H16 Pro Steam và máy lọc không khí Dreame FP10, tạo thành bộ ba hỗ trợ vệ sinh từ sàn nhà, sofa, đệm cho tới việc xử lý bụi mịn, lông thú và mùi khó chịu trong không khí.
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Điểm đáng chú ý của giải pháp Dreame nằm ở khả năng kết hợp giữa làm sạch tự động và làm sạch chuyên sâu, giúp người dùng xử lý hiệu quả các khu vực khó tiếp cận hoặc những vị trí thường tích tụ nhiều lông thú cưng mà robot hút bụi thông thường khó làm sạch triệt để.
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Trong khi đó, Fujihome tập trung vào việc cải thiện môi trường sống thông qua sự kết hợp giữa quạt tháp thông minh SmartWind TF-21HL-DC Inverter và máy lọc không khí AP5PRO, hướng tới việc duy trì luồng không khí lưu thông, giảm bụi mịn và hạn chế mùi phát sinh trong những căn hộ thường xuyên sử dụng điều hòa.
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Không chỉ giúp giảm bớt khối lượng công việc dọn dẹp mỗi ngày, các combo công nghệ này còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho cả người và thú cưng khi mang đến cảm giác sàn nhà luôn sạch sẽ, không khí dễ chịu hơn và môi trường sinh hoạt thoải mái hơn trong không gian đô thị hiện đại.
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Sự xuất hiện của các bộ giải pháp đồng bộ từ Xiaomi, Dreame và Fujihome cho thấy xu hướng mới của ngành điện gia dụng thông minh, nơi giá trị không còn nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ mà ở khả năng phối hợp giữa nhiều thiết bị để giải quyết hiệu quả những nhu cầu thực tế của người nuôi thú cưng trong cuộc sống hàng ngày.

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