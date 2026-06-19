Chery sắp ra mắt xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel

iPhone 18 Pro sẽ ra mắt cùng 3 nâng cấp đáng giá cho camera Ngoài chip mới, màu mới, dòng iPhone 18 Pro có thể sẽ được trang bị một loạt nâng cấp camera đặc biệt đáng chú ý.

Mazda CX-5 hybrid 2027 đã sẵn sàng ra mắt Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.

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Phát hiện hơn 500 trận động đất dưới lớp băng Nam cực nhờ AI Các chuyên gia cho biết đã phát hiện hơn 500 trận động đất chưa từng được ghi nhận dưới lớp băng Đông Nam cực nhờ trí tuệ nhân tạo.

Hiện tượng bí ẩn và những giả thuyết khoa học về vũ trụ song song Vũ trụ song song là gì? Nó có thực sự tồn tại không? Đây là câu hỏi khiến giới thiên văn học miệt mài đi tìm câu giải mã suốt nhiều năm qua.

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