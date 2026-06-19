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Chery sắp ra mắt xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel

Tâm Võ

Chery Stockman 2027 mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 với tư cách mẫu xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel đầu tiên tại thị trường Úc.

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Chery đã chốt tên gọi cho mẫu xe bán tải hybrid sạc điện sắp ra mắt tại thị trường Úc. Mẫu xe này có tên Stockman này chính là phiên bản thương mại của Chery KP31 Concept từng ra mắt vào hồi đầu năm nay. Đây là cái tên chiến thắng trong cuộc thi đặt tên do hãng tổ chức, thu hút hơn 20.000 bài dự thi trên khắp nước Úc.
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Tên gọi chiến thắng thuộc về Steve Kodikara, đến từ bang Victoria (Úc) với hơn 25% trong tổng số 12.000 phiếu bình chọn từ công chúng. Stockman vượt qua 8 cái tên khác trong danh sách rút gọn, bao gồm Ironbark, Longreach, Bushwalker, Outrider, Orca và Mate. Phần thưởng dành cho Kodikara là chiếc Stockman thương mại đầu tiên được bàn giao tại Úc vào thời điểm cuối năm nay.
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Tuy nhiên, mẫu xe bán tải Chery Stockman không phải là một cái tên mới. Suzuki đã sử dụng tên gọi này từ cuối những năm 1970 khi các phiên bản bán tải của dòng xe địa hình LJ và Jimny lấy cảm hứng từ Jeep được bán với tên Stockman đồng thời được quảng bá là những mẫu xe nông trại dẫn động bốn bánh.
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Hãng xe Ấn Độ Mahindra cũng từng sử dụng cái tên Stockman tại thị trường Australia cho các mẫu xe tải phát triển từ Jeep Willys theo giấy phép vào đầu thập niên 1990. Dù vậy, không có bên nào đăng ký nhãn hiệu cho tên gọi này, cho phép Chery tự do nắm trong tay quyền sở hữu trí tuệ đối với tên xe.
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Theo cách lý giải của hãng, “Stockman” là từ dùng để chỉ những người lao động nông nghiệp lành nghề, nông dân hoặc chủ trang trại chăn nuôi, vì vậy rất phù hợp với một mẫu xe bán tải hướng tới sự bền bỉ và thực dụng. Thay vì phản đối, Suzuki Úc lại tỏ ra khá thoải mái trước động thái này. Tổng giám đốc Suzuki Úc, ông Michael Pachota, hài hước cho rằng sự bắt chước là hình thức tôn vinh chân thành nhất.
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“Chúng tôi tự hào về di sản mà Suzuki đã xây dựng xung quanh tên gọi Stockman và rất vui khi thấy nó vẫn đủ sức ghi dấu ấn để truyền cảm hứng cho những người khác sau ngần ấy năm. Dù các hãng khác có thể sử dụng tên gọi này, vị trí của Stockman trong lịch sử ngành ô tô Úc sẽ luôn gắn liền với Suzuki", ông Pachota phát biểu.
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Chery Stockman sẽ chính thức xuất hiện tại thị trường Úc vào quý IV/2026 với tư cách mẫu xe bán tải hybrid sạc điện (PHEV) chạy bằng dầu diesel đầu tiên ở quốc gia này. Xe có cấu hình cabin kép, chiều dài 5.450 mm, sử dụng khung gầm hình thang và thiết kế đậm chất địa hình với cụm đèn LED tròn, các vòm bánh xe cơ bắp cùng nhiều chi tiết ốp nhựa bảo vệ.
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Hệ truyền động PHEV kết hợp động cơ diesel tăng áp, dung tích 2.5L với các mô-tơ điện, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh và 3 khóa vi sai. Chery hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Stockman, nhưng cho biết mẫu xe sẽ có tải trọng chở hàng 1.000 kg cùng khả năng kéo tối đa 3.500 kg đối với rơ-moóc có phanh.
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Ngoài ra, một phiên bản PHEV sử dụng động cơ xăng truyền thống cũng sẽ được bổ sung vào danh mục sản phẩm trong năm tới, cạnh tranh với các đối thủ như BYD Shark 6, GWM Cannon Alpha và Ford Ranger PHEV.
Video: Giới thiệu xe bán tải Chery Stockman 2027 mới.
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