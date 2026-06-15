[Gallery] Năng lực áp đảo của siêu trực thăng tấn công Trung Quốc

Trực thăng tấn công Z-21 được phát triển dựa trên nền tảng trực thăng đa năng Z-20, phiên bản sao chép của UH-60 Black Hawk Mỹ. Tuy nhiên, xét về sức mạnh tấn công, nó được ví ngang tầm với Apache bởi lượng vũ khí trang bị nó mang theo đủ sức sánh ngang với bất cứ loại trực thăng tấn công tiên tiến nào.

Nó được phát triển theo phương châm sử dụng chung nhiều hệ thống động lực, rotor và đuôi giúp rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu, giảm rủi ro kỹ thuật.

So với Z-10, mẫu tấn công trung bình hiện đang phục vụ, Z-21 thuộc phân khúc heavy attack (tấn công hạng nặng) với trọng lượng cất cánh ước tính 10-12 tấn, tương đương AH-64 Apache Mỹ hay Mi-28 Nga.

Kích thước lớn hơn mang lại khoang thân máy bay rộng rãi, khả năng mang tải nặng và bảo vệ giáp tốt hơn, phù hợp với các nhiệm vụ cường độ cao như hỗ trợ hỏa lực gần, tiêu diệt xe tăng và tác chiến trên cao nguyên hoặc eo biển.

Theo militarywatchmagazine.com, về hệ thống động lực, trực thăng Z-21 trang bị hai động cơ turboshaft WZ-10 (hoặc phiên bản nâng cấp), mỗi động cơ có công suất khoảng 1.600-1.790 kW và khả năng đẩy khẩn cấp lên tới 2.100 kW.

Nhờ đó, trực thăng Z-21 đạt tốc độ tối đa trong khoảng 300-350 km/h, bán kính chiến đấu 400-500 km và khả năng hoạt động tốt ở độ cao lớn, một lợi thế quan trọng cho các chiến dịch trên cao nguyên Tây Tạng hoặc các khu vực địa hình phức tạp.

Một trong những điểm nổi bật của Z-21 là hệ thống vũ khí mạnh mẽ. Trực thăng sở hữu 6 giá treo vũ khí dưới hai cánh ngắn (stub wings), cho phép mang theo tối đa khoảng 4 tấn tải trọng.

Các vũ khí điển hình bao gồm tên lửa chống tăng AKD-10/HJ-10, tên lửa không đối không PL-90 hoặc TY-90, cùng rocket 70mm/90mm có dẫn đường hoặc không dẫn đường. Phía dưới mũi là pháo chain gun 30mm, mang lại hỏa lực liên tục mạnh mẽ cho các cuộc tấn công mặt đất.

Hệ thống cảm biến và điện tử của trực thăng Z-21 cũng rất hiện đại. Dưới mũi máy bay tích hợp tháp quang điện (EO/IR) lớn để phát hiện, theo dõi và ngắm bắn mục tiêu ngày/đêm.

Trên cột rotor là radar sóng milimet (mmW - Millimeter-Wave. Đây là công nghệ Radar bước sóng siêu ngắn thuộc dải tần từ 30 GHz đến 300 GHz được thiết kế chuyên biệt để nâng cao khả năng tác chiến và quan sát), hỗ trợ phát hiện mục tiêu ẩn sau địa hình hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Ngoài ra, máy bay còn có các cảm biến cảnh báo laser, cảnh báo tên lửa tiếp cận và hệ thống tác chiến điện tử. Đặc biệt, mô-đun lớn hình chữ nhật dưới phần bụng phía trước (ventral module) thu hút sự quan tâm lớn.

Hiện tại, Z-21 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nâng cao với nguyên mẫu (prototype) 6232. Nhiều chuyên gia dự đoán nó có thể chính thức biên chế vào cuối thập niên 2020, bổ sung cho lực lượng không quân lục quân Trung Quốc bên cạnh Z-10 và Z-20.

Với khả năng mang tải lớn, hỏa lực mạnh và tính đa năng cao, Z-21 không chỉ là bước tiến công nghệ quan trọng của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc mà còn tiềm năng thay đổi cục diện cân bằng quân sự khu vực.

Hỏa lực kinh người của trực thăng tấn công hạng nặng Z-21.