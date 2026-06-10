[GALLERY] Airbus biến trực thăng H145 thành phiên bản không người lái

Airbus đã biến đổi trực thăng H145 thành một nền tảng bay thế hệ mới, chuyển đổi nó thành một máy bay không người lái dựa trên công nghệ tự động hóa, cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ các nhiệm vụ đòi hỏi cao.

Biến thể mới, được đặt tên mã là U145, có trọng lượng cất cánh tối đa 3.800 kg (8.378 pound), cho phép mang theo khối lượng hàng hóa lớn.

Khác với phiên bản có người lái trước đây, U145 loại bỏ hoàn toàn buồng lái và áp dụng cấu hình tập trung vào vận chuyển hàng hóa, bao gồm cửa mũi tích hợp, bàn xếp hàng hóa có thể gập lại và sàn chuyên dụng cho hàng hóa.

Kiến trúc mô-đun của U145 cho phép nền tảng này hỗ trợ nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như ứng phó thảm họa, chữa cháy, trinh sát vũ trang, giám sát và đóng vai trò là “tàu mẹ” cho các thiết bị bay không người lái phóng từ trên không.

Airbus cũng đang hợp tác với tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA nhằm phát triển khả năng phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái trên nền tảng này.

"Kết quả mang đến cho khách hàng là một phiên bản tự động, không người lái của trực thăng H145 — kết hợp khung thân, sức mạnh và tải trọng hữu ích đã được kiểm chứng của H145 với khả năng tự động hóa của hệ thống bay không người lái (UAS),” ông Matthieu Louvot, Tổng giám đốc Airbus Helicopters, cho biết.

Để phát triển U145 và các tính năng đa nhiệm của nó như một UAS, Airbus sẽ phải hợp tác với các đối tác chuyên về nhiệm vụ tự động hóa nhằm mở rộng hơn nữa hệ sinh thái UAS tại châu Âu.

U145 đã chính thức ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Hàng không ILA Berlin, diễn ra từ ngày 10 đến 14 tháng 6 năm 2026.

Phiên bản được được trang bị hai động cơ turboshaft Safran Arriel 2E, mỗi động cơ đều có hệ thống điều khiển kỹ thuật số toàn quyền hai kênh.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là cửa của nó được thiết kế ở phía trước. Buồng lái của phi công hoàn toàn trống rỗng.

Với các thùng nhiên liệu tiêu chuẩn, máy bay có tầm bay khoảng 650 km (404 dặm) và thời gian hoạt động liên tục lên tới 3 giờ 34 phút.

Trực thăng H-145 loại bỏ buồng lái trở thành UAS sức chứa khổng lồ.

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