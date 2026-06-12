[GALLERY] Cận cảnh USV đã giải cứu các phi công trực thăng Mỹ bị Iran bắn hạ

Tối thứ Hai, một tàu không người lái của Hải quân Mỹ đã giải cứu phi hành đoàn của một máy bay trực thăng lục quân bị bắn rơi gần eo biển Hormuz, đây dường như là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Mỹ.

Theo thông báo báo chí hôm thứ Ba của các quan chức Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), chiếc trực thăng AH-64 Apache đã bị rơi vào khoảng 7:30 tối giờ miền Đông gần bờ biển Oman khi đang "tuần tra vùng biển quốc tế".

Khoảng hai giờ sau, một tàu mặt nước không người lái Corsair do Lực lượng Đặc nhiệm 59 thuộc Hạm đội 5 vận hành, chuyên về máy bay không người lái, đã đến hiện trường, theo lời Đại tá Tim Hawkins, người phát ngôn của CENTCOM.

Corsair là một loại tàu robot dài 24 feet do công ty công nghệ quốc phòng Saronic có trụ sở tại Texas sản xuất . Lực lượng đặc nhiệm 59 bắt đầu vận hành các tàu này vào tháng 3.

Chiếc thuyền đã vớt các thành viên thủy thủ đoàn và đưa họ đến một địa điểm khác trên mặt nước. Sau đó, họ được trực thăng đưa đi để vận chuyển tiếp, và hiện đang trong tình trạng ổn định, Hawkins cho biết .

Theo thông cáo báo chí, nỗ lực cứu hộ có sự hỗ trợ từ Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm Mỹ, Sư đoàn Dù số 82 và các đơn vị Không quân và Hải quân giấu tên.

Lực lượng đặc nhiệm 59 là nỗ lực kéo dài nửa thập kỷ của Hải quân nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo và các hệ thống không người lái vào vùng biển Trung Đông. Đơn vị này thuộc khu vực trách nhiệm rộng lớn của Hạm đội 5, bao gồm kênh đào Suez, eo biển Bab al Mandeb và eo biển Hormuz - nơi phần lớn vẫn đóng cửa đối với vận tải thương mại do cuộc chiến của Mỹ ở Iran kéo dài hơn 100 ngày.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, người giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran, cho biết: “Nhìn về phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng những bài học kinh nghiệm khi tăng cường khả năng hoạt động thông qua các khái niệm ‘phối hợp giữa phương tiện có người lái và không người lái’”.

CENTCOM cho biết trong một thông cáo báo chí rằng hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng Apache "mất tích trên biển". Trích dẫn các quan chức Mỹ, CNN đưa tin rằng chiếc trực thăng đã bị trúng đạn từ một máy bay không người lái Shahed của Iran.

Trực thăng tấn công UH-60 bị Iran bắn rơi trên vùng biển gần Hormuz.