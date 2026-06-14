[GALLERY] McDonald's gây sốc với AI nhận đơn, xử lý hơn 1 triệu lượt gọi món

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Chủ tịch Toyota - nỗi lo lớn nhất là một tương lai chỉ có ôtô điện Chủ tịch Toyoda cảm thấy rất cô đơn khi bảo vệ động cơ đốt trong, trong lúc phần còn lại của ngành công nghiệp đang lao tới một tương lai chỉ có ôtô điện.