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[GALLERY] McDonald's gây sốc với AI nhận đơn, xử lý hơn 1 triệu lượt gọi món

Thiên Trang (TH)

McDonald's thử nghiệm AI nhận đơn không cần nhân viên, xử lý hơn 1 triệu lượt gọi món nhưng vẫn đối mặt nhiều tranh cãi về việc làm và trải nghiệm khách hàng.

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McDonald's đang thu hút sự chú ý khi triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo mới mang tên ArchIQ tại 5 cửa hàng ở Mỹ, cho phép khách hàng đặt món tại khu vực phục vụ trên xe mà không cần trao đổi trực tiếp với nhân viên.
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Nền tảng này được phát triển cùng Google và tích hợp trợ lý giọng nói "Archy", có khả năng tiếp nhận đơn hàng bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha, góp phần tự động hóa một trong những khâu quan trọng nhất của hoạt động vận hành nhà hàng.
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Theo thông tin từ một chủ nhượng quyền McDonald's chia sẻ trên mạng xã hội X, hệ thống ArchIQ đã xử lý thành công hơn 1 triệu giao dịch trong giai đoạn thử nghiệm, đồng thời đạt tỷ lệ hoàn tất đơn hàng khoảng 90%, cho thấy tiềm năng lớn của công nghệ AI trong ngành dịch vụ ăn uống.
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Sáng kiến này được giới thiệu tại hội nghị Worldwide Convention ở Las Vegas và nằm trong chiến lược "McDonald's Next" do CEO Chris Kempczinski công bố nhằm hiện đại hóa hệ thống nhà hàng thông qua đổi mới thiết kế, tối ưu quy trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.
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Không chỉ dừng lại ở việc nhận đơn hàng tự động, ArchIQ còn được xây dựng như một trung tâm điều phối thông minh dành cho nhà quản lý, giúp theo dõi hoạt động của cửa hàng theo thời gian thực và phát hiện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.
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Để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô trong tương lai, McDonald's cũng dự kiến trang bị phần cứng Google Edge Cloud cho toàn bộ hệ thống cửa hàng tại Mỹ, qua đó tạo nền tảng công nghệ đồng bộ cho việc triển khai các giải pháp AI thế hệ mới.
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Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong phục vụ khách hàng vẫn gây ra nhiều tranh luận khi không ít người lo ngại trải nghiệm tương tác trực tiếp với nhân viên sẽ dần biến mất, trong khi một bộ phận khác bày tỏ sự quan ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm trong ngành dịch vụ.
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Dù vậy, CEO Chris Kempczinski khẳng định mục tiêu của McDonald's không phải thay thế con người bằng máy móc mà là tận dụng sức mạnh của AI để nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời vẫn duy trì chất lượng dịch vụ và sự thân thiện mà khách hàng kỳ vọng từ thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu thế giới này.
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#McDonald's #AI #ArchIQ #đặt hàng tự động #công nghệ
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