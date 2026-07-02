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[GALLERY] Game đắt nhất Steam giá 26 triệu đồng chỉ để... ngắm cung điện

Thiên Trang (TH)

Tựa game đắt nhất Steam có giá gần 26 triệu đồng nhưng chỉ mang đến trải nghiệm 10 phút đi dạo trong cung điện ảo, khiến cộng đồng game thủ tranh cãi dữ dội.

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Nền tảng Steam vừa xuất hiện một trong những tựa game kỳ lạ nhất từ trước đến nay khi Congratulations On Your Purchase được niêm yết với mức giá lên tới 999,99 USD, tương đương gần 26 triệu đồng, trở thành trò chơi có giá bán cao nhất trên cửa hàng trực tuyến này dù gần như không sở hữu bất kỳ yếu tố gameplay truyền thống nào.
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Được phát hành vào cuối tháng 5/2026 bởi studio Minimum Viable Prestige, sản phẩm được giới thiệu là một trải nghiệm sang trọng ở góc nhìn thứ nhất, nơi người chơi bước vào một cung điện lộng lẫy với thảm đỏ, đèn chùm, hàng rào nhung và không gian mang phong cách của các sự kiện dành cho giới thượng lưu thay vì tham gia vào những cuộc phiêu lưu hay thử thách quen thuộc.
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Điều gây bất ngờ là toàn bộ trải nghiệm trong game chỉ kéo dài khoảng 10 phút, người chơi chủ yếu đi bộ quanh đại sảnh, quan sát các nhân vật NPC đứng sau hàng rào nhung đỏ, ngắm nhìn khung cảnh xa hoa và có thể để lại một dòng tin nhắn trên bức tường dành riêng cho những người đã bỏ tiền mua trò chơi.
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Không có chiến đấu, không nhiệm vụ, không quái vật, không nâng cấp kỹ năng hay bất kỳ cơ chế tương tác đáng kể nào, Congratulations On Your Purchase giống một tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng hơn là một trò chơi điện tử theo đúng nghĩa, khiến nhiều game thủ đặt câu hỏi về giá trị thực sự của sản phẩm.
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Khi được chất vấn về mức giá gần 1.000 USD, nhà phát triển không đưa ra lời giải thích theo hướng kỹ thuật hay nội dung mà chỉ cho rằng giá trị là khái niệm do con người tạo ra và giá cả luôn mang tính tương đối, hàm ý rằng chính người mua sẽ quyết định liệu khoản tiền này có xứng đáng hay không.
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Dù nhận về vô số bình luận châm biếm trên mạng xã hội và diễn đàn Steam, trò chơi được cho là vẫn đã có một số người mua khi website chính thức của dự án xuất hiện những lời nhắn được cho là do người chơi để lại sau khi trải nghiệm, tuy nhiên hiện vẫn chưa có dữ liệu xác thực về số lượng bản quyền đã được bán.
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Ở chiều ngược lại, cộng đồng game thủ tỏ ra khá gay gắt khi nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm không nên được xếp vào danh mục trò chơi điện tử, thậm chí kêu gọi Valve xem xét gỡ bỏ khỏi Steam, trong khi dữ liệu từ SteamDB đến nay vẫn chưa ghi nhận lượng người chơi đáng kể và trang Steam của game cũng chưa có bất kỳ bài đánh giá nào.
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Bất chấp những tranh cãi, Congratulations On Your Purchase vẫn đang giữ danh hiệu game đắt nhất Steam và trở thành chủ đề gây chú ý trên các diễn đàn công nghệ, bởi với số tiền gần 26 triệu đồng, người mua gần như chỉ sở hữu một chuyến tham quan cung điện ảo cùng cảm giác sở hữu một trong những sản phẩm kỳ lạ nhất từng xuất hiện trên nền tảng phân phối game lớn nhất thế giới.
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