[GALLERY] Đức giới thiệu container "tử thần" phóng hàng loạt UAV tuần kích

Tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức, Rheinmetall, vừa giới thiệu một ý tưởng mới nhằm “phủ sóng” chiến trường bằng hàng loạt vũ khí bay lượn: phóng hàng chục chiếc từ các container vận chuyển dài 20 foot.

Các lãnh đạo công ty đã trình bày ý tưởng này tại Triển lãm quốc phòng Eurosatory bên ngoài Paris vào ngày 15/6, khi họ vén màn mô hình mẫu trong một buổi lễ nhỏ như một lời ca ngợi sức mạnh tấn công của các máy bay không người lái cảm tử tập trung.

Mỗi container có thể chứa 18 vũ khí FV-014 của công ty, được thiết kế để phóng ra khỏi container nhờ hệ thống hỗ trợ bằng tên lửa.

Sau giai đoạn lộn vòng sau khi rời bệ phóng, vũ khí này sẽ bung các cánh ổn định và lao về phía tọa độ được truyền từ hệ thống cảm biến mà Rheinmetall gọi là “mạng lưới trinh sát và tấn công”.

​

Ứng dụng tiềm năng bao gồm việc đưa các container đã nạp đầy lên tuyến đầu bằng xe tải, nơi chúng sẽ phóng vũ khí để tấn công mục tiêu với đầu đạn nặng 4 kg ở khoảng cách lên tới 100 km.

Vũ khí bay lượn này có thời gian bay tối đa 70 phút, cho phép chúng lượn quanh khu vực mục tiêu trong một thời gian trước khi chỉ huy mặt đất ra lệnh tấn công.

Một ứng dụng khác có thể là bố trí nhiều container dọc biên giới, có thể được ngụy trang, để sẵn sàng kích hoạt khi phát hiện đối phương tiếp cận, ông Timo Hass, Giám đốc điều hành bộ phận Hệ thống số của Rheinmetall, cho biết với báo giới.

Ông Haas cho biết Rheinmetall sẽ công bố kiến trúc giao diện phóng drone bên trong container — bao gồm các khe vật lý và đầu nối điện tử — để các công ty khác về lý thuyết có thể thiết kế các loại vũ khí thay thế, tối ưu hơn.

Việc điều này có trở thành hiện thực hay không vẫn còn phải chờ xem, bởi Rheinmetall mới đây chỉ vừa được Quân đội Đức (Bundeswehr) trao hợp đồng cung cấp loại vũ khí bay lượn FV-014 hoàn toàn mới.

Trước đó, các nhà lập pháp Đức đã phê duyệt khoảng 320 triệu USD cho mỗi nhà sản xuất vũ khí bay lượn trong nước với 2 sản phẩm drone chiến đấu.

Vài tuần sau đó, Rheinmetall với FV-014 được bổ sung vào danh sách, dẫn đến hợp đồng ký kết vào tháng 4 với tập đoàn quốc phòng có trụ sở tại Düsseldorf, trị giá khoảng 300 triệu euro, tương đương 348 triệu USD.

Cả ba công ty đều có cơ hội thu về hàng tỷ USD nếu Bundeswehr đánh giá cao hiệu quả của các loại vũ khí bay lượn này. Giờ đây, nếu loại bệ phóng dạng container "tử thần" này được sử dụng được cho nhiều loại drone khác nhau sẽ tạo ra sức mạnh tổng thể vượt trội.

Mặc dù phiên bản trình bày tại Paris chỉ dừng lại ở dạng mô hình, tuy nhiên Rheinmetall cho biết sẽ sớm công bố thêm các chi tiết cũng như các file phương tiện về các đợt thử nghiệm cho thấy tính thực tiễn của thiết bị.

Cuộc chơi thay đổi khi những chiếc UAV chiến đấu tham gia vào chiến trường.