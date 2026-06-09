[GALLERY] Nguyên mẫu chiến đấu cơ Su-75 Checkmate lộ diện

Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất (UAC) của Nga thông báo đã chế tạo thành công nguyên mẫu bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ mới Su-75 Checkmate.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực đưa dòng máy bay chiến đấu một động cơ hiện đại đầu tiên của Nga trong nhiều thập kỷ vào giai đoạn thử nghiệm thực tế.

Theo Tổng giám đốc UAC Vadim Badeha, Su-75 được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga và thị trường xuất khẩu.

Một trong những yêu cầu trọng tâm của dự án là giảm đáng kể chi phí chế tạo và vận hành so với các tiêm kích hạng nặng 2 động cơ hiện nay.

Điểm nổi bật nhất của Su-75 Checkmate nằm ở thiết kế một động cơ, giúp giảm chi phí bảo dưỡng, tiêu thụ nhiên liệu và giá thành sản xuất. Nhà sản xuất kỳ vọng đây sẽ là lựa chọn cạnh tranh trực tiếp với máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Mỹ trên thị trường quốc tế.

Theo các thông số được công bố, Su-75 có trọng lượng cất cánh tối đa 26 tấn, mang theo tới 7.400kg vũ khí và trang bị trên các giá treo trong thân và bên ngoài. Máy bay được trang bị pháo tự động 30mm, có khả năng tích hợp linh kiện của phương Tây theo yêu cầu của khách hàng.

Về tính năng bay, Checkmate có tốc độ tối đa 2.200km/giờ (tương đương Mach 1,8), tầm hoạt động đạt 2.800km.

Những thông số này giúp tiêm kích có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất ở khoảng cách xa.

Ra mắt lần đầu năm 2021, chương trình Su-75 đã nhiều lần lùi tiến độ bay thử từ năm 2023 sang 2026. Tuy nhiên, việc chế tạo nguyên mẫu bay đầu tiên cho thấy dự án đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Nga kỳ vọng phiên bản xuất khẩu của Su-75 sẽ có giá khoảng 30 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với nhiều máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang có mặt trên thị trường hiện nay.

Su-75 Checkmate, câu trả lời của Nga dành cho F-35 của Mỹ.

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