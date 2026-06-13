Team Gen 6 thay thế FCAS tìm kiếm máy bay chiến đấu mới cho châu Âu

Ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang nỗ lực duy trì lộ trình quốc gia để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sau khi dự án hợp tác Pháp-Đức trong khuôn khổ FCAS đổ vỡ.

Airbus Defence and Space và bảy công ty đối tác đang chuẩn bị thành lập liên minh Team Gen 6. Động thái này rất quan trọng vì nó có thể cung cấp cho Berlin một phương án dự phòng cho ưu thế trên không trong tương lai, các cảm biến tiên tiến, tác chiến điện tử, tích hợp vũ khí, hệ thống đẩy và liên lạc an toàn nếu FCAS không còn cung cấp được máy bay chiến đấu chung.

Airbus và bảy công ty quốc phòng Đức thành lập Nhóm Gen 6 để nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6.

Liên minh được đề xuất sẽ quy tụ Airbus Defence and Space, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA, MTU Aero Engines và Rohde & Schwarz để xác định cách thức ngành công nghiệp Đức có thể hỗ trợ máy bay thế hệ thứ sáu trong tương lai dưới sự chỉ đạo chính trị.

Đây là báo hiệu nỗ lực của Đức trong việc bảo vệ chuyên môn về máy bay chiến đấu thuộc sở hữu nhà nước và bắt kịp với các đồng minh NATO đang đầu tư vào sức mạnh không quân thế hệ tiếp theo. Quyết định này phản ánh sự đánh giá thực tế về FCAS hơn là một sự chia tách công nghiệp đột ngột.

Yếu tố máy bay chiến đấu bị tắc nghẽn do những bất đồng giữa Dassault Aviation và Airbus về quyền thiết kế, phân chia công việc, sở hữu trí tuệ và quyền truy cập công nghệ.

Pháp cũng yêu cầu một loại máy bay tương lai tương thích với các cuộc tấn công hạt nhân và hoạt động trên tàu sân bay, trong khi yêu cầu chính của Đức là một máy bay chiến đấu trên đất liền gắn liền với phòng không NATO, tấn công sâu, trấn áp phòng không đối phương và răn đe sườn phía đông.

Chương trình FCAS hợp tác giữa Đức và Pháp đã đi vào bế tắc.

Paris và Berlin đã kết luận rằng họ không thể tiếp tục dự án máy bay chiến đấu chung, trong khi Airbus đã lập luận vào tháng 4 rằng yếu tố điện toán đám mây chiến đấu có thể được tách ra khỏi máy bay chiến đấu nếu cấu trúc công nghiệp vẫn bị tắc nghẽn.

Do đó, nhóm Gen 6 dường như không phải là sự thay thế hoàn toàn cho FCAS ngay từ đầu mà giống một nỗ lực nhằm bảo toàn vị thế thiết kế của Đức trước khi một liên minh châu Âu mới được đàm phán.

Airbus sẽ cung cấp công nghệ tích hợp máy bay chiến đấu và khả năng tàng hình; MTU sẽ đảm nhiệm hệ thống động cơ và hỗ trợ động cơ; Hensoldt sẽ mang đến kinh nghiệm về radar, tác chiến điện tử và tích hợp cảm biến; Rohde & Schwarz sẽ cung cấp hệ thống liên lạc an toàn; Liebherr sẽ đảm nhiệm công nghệ điều khiển bay và truyền động; Autoflug sẽ đóng góp các hệ thống an toàn và sinh tồn cho phi hành đoàn; và MBDA cùng Diehl sẽ định hình phần lớn kiến ​​trúc vũ khí.

Trang bị vũ khí là yếu tố tác chiến cụ thể nhất bởi vì máy bay thế hệ thứ sáu được thiết kế cho những năm 2040 phải tấn công mục tiêu trước khi tiến vào các khu vực phòng không tích hợp dày đặc kiểu Nga hoặc Trung Quốc.

Các cường quốc hàng đầu không ngừng nổ lực cho các tiên kích thế hệ tiếp theo.

Khái niệm hoạt động mà Nhóm Gen 6 đề xuất không phải là một máy bay chiến đấu có người lái đơn độc thực hiện các cuộc tuần tra truyền thống. Máy bay này có thể sẽ hoạt động như một nút chỉ huy cho các phương tiện vận chuyển từ xa, sử dụng máy bay không người lái làm cảm biến tiền tuyến, thiết bị gây nhiễu, mồi nhử hoặc phương tiện mang tên lửa bổ sung.

Điều đó giảm thiểu rủi ro cho phi công đồng thời buộc đối phương phải phòng thủ trước nhiều tín hiệu radar, liên kết thông tin liên lạc và hướng tiếp cận khác nhau.

Một máy bay thuộc Đội Gen 6 sẽ cần khả năng phát hiện tần số vô tuyến thụ động, tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, liên kết dữ liệu có xác suất chặn thấp, xử lý trên máy bay và kiểm soát phát xạ tự động.

Lợi ích chiến thuật không chỉ đơn giản là nhìn xa hơn; mà còn là quyết định khi nào không phát xạ, khi nào chỉ định một thiết bị mang từ xa để tự phơi bày và khi nào phóng tên lửa dựa trên các tín hiệu theo dõi từ bên ngoài.

Ngoài ra, một động cơ trong tương lai sẽ phải tạo ra đủ năng lượng điện và biên độ nhiệt cho radar, tác chiến điện tử, liên kết dữ liệu, làm mát và khả năng phát triển năng lượng định hướng, đồng thời duy trì bán kính tác chiến và khả năng tăng tốc với vũ khí bên trong.

Đây là lý do chính khiến Đức đang cố gắng tổ chức ngành công nghiệp trước khi lựa chọn đối tác: kiến ​​trúc động cơ, kích thước khoang vũ khí, khẩu độ cảm biến và khả năng làm mát là những lựa chọn thiết kế ban đầu sẽ định hình máy bay trong nhiều thập kỷ tới.

Rủi ro chính là Nhóm Gen 6 sẽ trở thành một cơ chế chia sẻ công việc khác thay vì một chương trình dựa trên yêu cầu thực tế. Đức vẫn cần các đối tác, tiền bạc, cơ sở hạ tầng thử nghiệm và một quyết định rõ ràng về việc tự xây dựng, hợp tác với Tây Ban Nha và Thụy Điển, hay đàm phán tham gia vào nỗ lực GCAP của Anh-Ý-Nhật Bản, vốn đã nhắm đến việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo vào khoảng năm 2035 và đã nhận được thêm nguồn tài trợ từ Ý.

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