[GALLERY] Bếp từ hiện đại vẫn thua bếp gas ở điểm này?

[GALLERY] Corsair Vanguard Air 99 Wireless, bàn phím 6 triệu gây sốt Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.

Ra mắt Yamaha RS NEO 2026 giá 66 triệu đồng, đe dọa Honda Air Blade Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.

Geely Coolray rẻ hơn Mitsubishi Xforce cả trăm triệu, vẫn ế nhất phân khúc? Geely Coolray sở hữu mức giá rẻ và được dự đoán sẽ gây áp lực lớn lên Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Việt Nam còn khoảng 51.000 chiếc ôtô bị lỗi túi khí Takata Thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thị trường Việt Nam còn khoảng 51.000 chiếc ôtô bị ảnh hưởng bởi lỗi túi khí Takata chưa được xử lý.

[GALLERY] Robot Trung Quốc liên tục ngã, vì sao vẫn được tung hô? Robot hình người Trung Quốc liên tục biểu diễn nhào lộn, chạy marathon, thậm chí ngã trên sân khấu, nhưng đằng sau là chiến lược công nghệ đầy tham vọng.

Mối đe dọa lượng tử với nguy cơ phá vỡ mọi lớp bảo mật Q-Day, một thuật ngữ được dùng để chỉ định ngày mà điện toán lượng tử có thể phá vỡ các dạng mã bảo mật điện toán được các chuyên gia cho là đang đến rất gần.

Các nhà khoa học Singapore phát triển miếng dán da theo dõi huyết áp liên tục Các nhà khoa học Singapore phát triển miếng dán da không dùng pin giúp theo dõi huyết áp liên tục, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch.

Toyota rục rịch xây nhà máy lắp ráp bán tải Hilux và SUV Fortuner tại Lào Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.

[GALLERY] Motorola mang camera 200MP lên Moto G Max Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.