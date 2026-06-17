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[GALLERY] Bếp từ hiện đại vẫn thua bếp gas ở điểm này?

Thiên Trang (TH)

Dù bếp từ ngày càng phổ biến nhờ sự hiện đại và tiết kiệm năng lượng, bếp gas vẫn được nhiều gia đình lựa chọn vì tính linh hoạt và quen thuộc.

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Sự phát triển của công nghệ đã giúp bếp từ trở thành thiết bị nhà bếp được nhiều gia đình Việt Nam ưu tiên lựa chọn, tuy nhiên bếp gas vẫn giữ được vị thế nhất định nhờ những ưu điểm riêng khó thay thế trong thói quen nấu nướng hằng ngày của người dùng.
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Một trong những lý do quan trọng khiến bếp gas tiếp tục được ưa chuộng là khả năng điều chỉnh ngọn lửa trực tiếp bằng núm vặn cơ học, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát nhiệt độ khi chế biến món ăn, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc những người đã quen sử dụng bếp truyền thống trong nhiều năm.
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Bên cạnh đó, bếp gas có thể sử dụng với hầu hết các loại nồi, chảo trên thị trường như nồi nhôm, nồi inox, nồi đất hay chảo gang mà không yêu cầu điều kiện đặc biệt về chất liệu đáy nồi, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư dụng cụ nấu ăn mới.
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Nhiều đầu bếp và người nội trợ cũng đánh giá cao khả năng tạo lửa lớn của bếp gas, bởi các món chiên, xào, rang hoặc áp chảo thường cần mức nhiệt cao và khả năng thay đổi nhiệt linh hoạt để mang lại hương vị thơm ngon như mong muốn.
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Tuy nhiên, bếp gas cũng tồn tại không ít hạn chế khi hiệu suất sử dụng năng lượng thấp hơn bếp từ do một phần nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường, đồng thời việc vệ sinh kiềng bếp, đầu đốt và các khe hở thường mất nhiều thời gian hơn sau quá trình sử dụng.
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Ngoài vấn đề hiệu suất, yếu tố an toàn cũng là điểm khiến nhiều người cân nhắc khi lựa chọn bếp gas, bởi nguy cơ rò rỉ khí gas hoặc cháy nổ vẫn có thể xảy ra nếu thiết bị xuống cấp, lắp đặt không đúng kỹ thuật hoặc sử dụng thiếu cẩn trọng.
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Ở chiều ngược lại, bếp từ ghi điểm nhờ khả năng truyền nhiệt trực tiếp vào đáy nồi thông qua công nghệ cảm ứng điện từ, giúp nấu ăn nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, đồng thời sở hữu nhiều tính năng hiện đại như hẹn giờ, khóa trẻ em và tự động ngắt khi không có nồi.
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Các chuyên gia cho rằng việc lựa chọn bếp gas hay bếp từ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của từng gia đình, trong đó xu hướng kết hợp cả hai loại bếp trong cùng một không gian nấu ăn đang ngày càng phổ biến nhằm tận dụng tối đa ưu điểm của mỗi thiết bị và hạn chế những bất tiện trong quá trình sử dụng. (Ảnh: Genk)
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