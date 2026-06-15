[INFOGRAPHIC] MagFlow Air 10000mAh, pin dự phòng siêu mỏng, MagSafe 15

Bố Đào Nha ghi bàn tại World Cup, khách hàng sẽ nhận ôtô Deepal "miễn phí" Trước đó, hãng xe Trung Quốc đã trở thành “đối tác toàn cầu chính thức” của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 5/2026.

[GALLERY] Mỹ phát triển thiết bị khống chế và nhiễu thị giác UAV lưỡng dụng UAV hiện được chú trọng sử dụng trong các tình huống an ninh có yếu tố số đông, kiểm soát tình huống phi sát thương cho các lực lượng thực thi pháp luật.

Tính năng được yêu thích trên YouTube bất ngờ trở lại YouTube vừa chính thức mở rộng thử nghiệm tính năng nhắn tin trực tiếp, đây vốn là tính năng có từ lâu nhưng đã bị loại bỏ 7 năm trước được người dùng yêu cầu.

[GALLERY] Apple khiến người mua iPhone phải chi nhiều tiền hơn Cuộc đua AI đang đẩy nhu cầu RAM tăng vọt, khiến người dùng iPhone và các thiết bị công nghệ đối mặt nguy cơ nâng cấp sớm hơn dự kiến.

Mục sở thị Subaru Sambar Van 2026 chỉ 190 triệu đồng - đối thủ Toyota Pixis Subaru vừa nâng cấp dòng xe van tí hon Sambar Van 2026 với hệ thống an toàn thông minh hơn, bổ sung đồng hồ kỹ thuật số cho bản cao cấp... kèm giá bán siêu rẻ.

Pakistan mở rộng kho vũ khí hạt nhân, cạnh tranh Nam Á căng thẳng Pakistan mặc dù không bổ sung thêm đầu đạn hạt nhân nhưng đẩy mạnh phát triển các phương tiện có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng nhiên liệu phân hạch.

Telegram đưa ứng dụng trở lại trên các thiết bị đeo Telegram đã khôi phục lại tính năng hỗ trợ cho đồng hồ thông minh Android lẫn iOS trong bản cập nhật mới nhất.

Jeep sẽ tặng 100 xe cho George Washington nếu Mỹ vô địch World Cup 2026 Jeep vừa tung chiến dịch quảng cáo gây sốc - tặng 100 chiếc Wrangler mới cho những người mang tên vị Tổng thống khai quốc nếu tuyển Mỹ vô địch World Cup 2026.

[GALLERY] Anthropic tung AI mạnh nhất, người dùng lần đầu được trải nghiệm Anthropic chính thức ra mắt Claude Fable 5, phiên bản AI mạnh nhất dành cho người dùng phổ thông với hiệu năng vượt trội trong lập trình, phân tích và thị giác.