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Chi tiết Rolls-Royce Phantom Regatta độc bản "hàng thửa" riêng cho đại gia

Nguyễn Chung

Rolls-Royce Motor Cars vừa giới thiệu mẫu xe siêu sang Phantom Regatta, phiên bản Phantom Extended độc bản được tái hiện vẻ đẹp bờ biển miền Nam nước Anh.

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Rolls-Royce Motor Cars vừa giới thiệu Phantom Regatta, phiên bản Phantom Extended độc bản được "thửa" riêng. Mẫu xe lấy cảm hứng từ những du thuyền đua trên vùng biển phía Nam nước Anh và các giải đua thuyền truyền thống diễn ra hằng năm tại eo biển Solent, trong đó có Cowes Week.
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Rolls-Royce Phantom Regatta sẽ được trưng bày lần đầu tại Goodwood Festival of Speed 2026. Thiết kế của mẫu xe cũng gắn với di sản của Sir Henry Royce, đồng sáng lập Rolls-Royce, khi ngôi nhà của ông tại West Wittering chỉ cách trụ sở hiện nay của hãng khoảng 13 km.
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Phantom Regatta sở hữu phối màu hai tông với phần thân trên sơn Regatta Blue lấy cảm hứng từ màu xanh của biển sâu, kết hợp thân dưới màu English White. Theo Rolls-Royce, cách phối màu thủ công này tái hiện đường phân chia giữa thân du thuyền và mặt nước.
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Mẫu xe siêu sang đặc biệt này sử dụng bộ mâm đĩa đánh bóng hoàn toàn kích thước 22 inch. Bề mặt hoàn thiện được thiết kế để gợi liên tưởng đến các tời thép không gỉ thường xuất hiện trên những chiếc thuyền buồm đua.
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Khoang cabin tiếp tục khai thác chủ đề hàng hải với hai tông màu chủ đạo. Khu vực phía trước sở hữu da màu Navy Blue tượng trưng cho mặt biển, trong khi khoang hành khách phía sau được bọc da Grace White, mô phỏng hình ảnh cánh buồm và lớp sóng phía sau du thuyền.
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Các chi tiết như đường chỉ khâu, viền ghế, vô-lăng và logo RR thêu trên tựa đầu đều kết hợp hai gam màu xanh - trắng. Logo RR được thêu bằng chỉ màu ngọc lam Turchese, lấy cảm hứng từ màu nước ven bờ.
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Bề mặt ốp nội thất sử dụng gỗ Piano Milori kết hợp gỗ Open Pore Royal Walnut hoàn thiện mờ. Riêng hai bàn gập phía sau mất khoảng 120 giờ để chế tác thủ công. Theo Rolls-Royce, mỗi mặt bàn được tạo thành từ 16 thanh gỗ Royal Walnut lấy từ cùng một khối gỗ nhằm đảm bảo vân gỗ đồng nhất.
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Các thanh gỗ được ghép đối xứng theo kỹ thuật bookmatch, xen giữa là dải gỗ Black Bolivar rộng chỉ 2 mm, mô phỏng các đường ghép trên boong tàu buồm. Điểm nhấn trong khoang lái là tác phẩm nghệ thuật mang tên Watercolour trải dài toàn bộ bảng táp-lô. Bức tranh được thực hiện thủ công bằng loại sơn do Rolls-Royce phát triển riêng trên nền gỗ lỗ hở.
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Để tái hiện hiệu ứng chuyển động của sóng biển, nhóm nghệ nhân đã dành khoảng hai tuần thử nghiệm nhiều kỹ thuật pha màu và cách xử lý bề mặt trước khi hoàn thiện phiên bản cuối cùng. Trên trần xe, Rolls-Royce trang bị hệ thống Bespoke Starlight Headliner với 1.307 điểm sáng sợi quang được bố trí thủ công.
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Họa tiết trên trần xe mô phỏng các dòng hải lưu xoáy quanh đảo Isle of Wight và kết hợp cùng hệ thống cửa xe phát sáng. Một trong những điểm đặc biệt của Phantom Regatta nằm ở các cửa gió điều hòa hình "eyeball". Khi nghiêng cửa gió về phía trước, người dùng sẽ thấy các tọa độ địa lý được khắc chìm bên trong.
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Cửa gió phía ghế hành khách ghi tọa độ của Goodwood House, trong khi cửa gió bên người lái hiển thị tọa độ của nhà máy Rolls-Royce tại Goodwood. Hai địa điểm chỉ cách nhau khoảng 1,6 km, được Rolls-Royce xem là chi tiết khẳng định nguồn gốc và nơi khai sinh của mẫu Phantom Regatta độc bản.
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Là phiên bản được chế tác theo đơn đặt hàng riêng, Phantom Regatta tiếp tục cho thấy định hướng của Rolls-Royce trong việc cá nhân hóa sản phẩm thông qua các chất liệu, kỹ thuật thủ công và những chi tiết thiết kế mang dấu ấn riêng của từng khách hàng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Regatta độc bản.
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