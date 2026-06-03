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Rolls-Royce Spectre Series II ra mắt - xe siêu snag điện 593 mã lực

Nguyễn Anh

Hãng xe siêu sang Rolls-Royce vừa ra mắt Spectre Series II, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu coupe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.

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Spectre thế hệ mới chính thức được nâng cấp sau 4 năm ra mắt, trên phiên bản mới này - mẫu cuope siêu sang chạy điện được tinh chỉnh ở nhiều khía cạnh, từ thiết kế nội thất, hệ truyền động cho tới công nghệ pin, qua đó nâng cao hiệu suất vận hành và gia tăng đáng kể phạm vi hoạt động.
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Khác với nhiều mẫu xe thường trải qua những thay đổi rõ rệt ở giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời, Rolls-Royce Spectre Series II vẫn giữ gần như nguyên vẹn thiết kế quen thuộc. Điểm mới dễ nhận thấy nhất nằm ở màu sơn ngoại thất Ethereal Blue mới cùng bộ mâm hợp kim rèn kích thước 23 inch.
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Đối với phiên bản hiệu suất cao Black Badge, Rolls-Royce bổ sung gói trang trí Iced Black Exterior Detailing. Gói này thay thế phần lớn các chi tiết sáng màu bằng bề mặt hoàn thiện tối màu dạng nhám, đồng thời kết hợp với thiết kế mâm xe mới nhằm tạo diện mạo mạnh mẽ và khác biệt hơn.
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Sự thay đổi rõ nét nhất của Spectre Series II nằm ở khu vực khoang lái khi mặt táp-lô được tái thiết kế hoàn toàn để tích hợp hệ thống màn hình kích thước lớn. Khu vực hành khách phía trước sở hữu bề mặt "Illuminated Fascia" mới với họa tiết dạng sóng định hướng cấu thành từ 8.108 điểm sáng độc lập.
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Ngay bên cạnh, cụm đồng hồ trung tâm được định hình lại theo phong cách của các thiết bị đo lường trong ngành hàng không. Bên cạnh đó, danh mục tùy chọn cá nhân hóa nội thất cũng được mở rộng với sự xuất hiện của các chất liệu thủ công mới. Tiêu biểu là vải rayon mang tên Duality Twill, một loại vật liệu thân thiện với môi trường có nguồn gốc từ cây tre.
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Bề mặt vải sở hữu các đường thêu mô phỏng cấu trúc dây đan trên du thuyền với bốn tùy chọn màu sắc bao gồm đen, nâu, tím nhạt và xanh lá nhạt, đi cùng hơn 50 màu chỉ khâu khác nhau. Để hoàn thiện một không gian nội thất sử dụng chất liệu này, các nghệ nhân cần thực hiện tới 2,6 triệu mũi thêu bằng hệ thống chỉ dài 16 km trong thời gian 25 giờ làm việc.
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Bề mặt vải sở hữu các đường thêu mô phỏng cấu trúc dây đan trên du thuyền với bốn tùy chọn màu sắc bao gồm đen, nâu, tím nhạt và xanh lá nhạt, đi cùng hơn 50 màu chỉ khâu khác nhau. Để hoàn thiện một không gian nội thất sử dụng chất liệu này, các nghệ nhân cần thực hiện tới 2,6 triệu mũi thêu bằng hệ thống chỉ dài 16 km trong thời gian 25 giờ làm việc.
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Đáng chú ý, hãng cũng giới thiệu tùy chọn da đục lỗ Placed Perforation cho phép tạo hình các tác phẩm nghệ thuật trực tiếp trên ghế ngồi. Bằng việc phân bổ 78.138 lỗ bấm có ba kích cỡ khác nhau trên tựa lưng và tựa đầu, nhà sản xuất đã tái hiện hình ảnh những đám mây dưới ánh trăng, dù thiết kế thực tế cho hiệu ứng thị giác gần tương đồng với họa tiết ngụy trang quân đội.
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Cuối cùng, không gian cabin có thêm tùy chọn ốp gỗ Brindled Walnut bóng, bề mặt được phủ các hạt thủy tinh siêu mịn nhằm tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng. Không chỉ nâng cấp nội thất, Rolls-Royce còn cải tiến đáng kể hệ truyền động của Spectre Series II.
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Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện mới, sản sinh công suất tối đa 593 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.015 Nm. So với mức 577 mã lực và 900 Nm của thế hệ trước, các thông số này đều được cải thiện rõ rệt. Nhờ đó, mẫu coupe điện siêu sang có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,4 giây.
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Biến thể Black Badge tiếp tục giữ vai trò là phiên bản hiệu suất cao nhất. Xe sở hữu công suất lên tới 671 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm, giúp thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h giảm xuống còn 4,1 giây. Trên Spectre Series II, xe cũng được cải tiến hệ thống pin. Rolls-Royce cho biết, bộ pin mới có dung lượng 112,4 kWh và được thiết kế lại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
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Xe có phạm vi hoạt động tăng tối đa khoảng 18% so với trước đây, đồng thời thời gian sạc được rút ngắn tới 14%. Theo công bố của hãng, phiên bản tiêu chuẩn có thể di chuyển tối đa 628 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP. Khi cần nạp năng lượng nhanh, hệ thống sạc nhanh DC công suất 195 kW cho phép đưa dung lượng pin từ 10% lên 80% trong khoảng 28 phút.
Video: Giới thiệu xe siêu sang điện Rolls-Royce Spectre Series II.
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