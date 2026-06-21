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Rolls-Royce ra mắt Ghost Black Badge Tourist Trophy siêu sang độc nhất vô nhị

Hải Nam

Rolls-Royce vừa ra mắt Ghost Black Badge Tourist Trophy đặc biệt màu xanh ngọc lục bảo, nhằm vinh danh chiến thắng tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy 1906.

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Cách đây 120 năm, Charles Rolls đã cầm lái chiếc Rolls-Royce Light 20 H.P. thẳng tiến đến vinh quang tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy năm 1906. Để kỷ niệm cột mốc lịch sử này, hãng xe siêu sang Anh quốc đã vén màn phiên bản đặc biệt Ghost Black Badge Tourist Trophy.
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Chiến thắng của Charles Rolls tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy năm 1906 không đơn thuần là một thành tựu thể thao, đó còn là một bài kiểm tra về khả năng phán đoán, lòng bản lĩnh và niềm tin tuyệt đối vào cỗ máy được chuẩn bị kỹ lưỡng. Phiên bản Black Badge Ghost Tourist Trophy được ra đời để vinh danh tinh thần đó.
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Rolls-Royce Motor Cars đã chính thức giới thiệu phiên bản Black Badge Ghost Tourist Trophy ngay tại hòn đảo Isle of Man, đánh dấu cột mốc lịch sử 120 năm kể từ chiến thắng lẫy lừng của Charles Rolls tại giải đua Isle of Man Tourist Trophy năm 1906.
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Khơi nguồn cảm hứng từ chính chiếc xe đua nguyên bản năm xưa, xe sở hữu màu sơn ngoại thất Xanh ngọc lục bảo Dark Emerald đầy huyền bí, kết hợp hài hòa với đường kẻ coachline dọc thân xe màu nâu thẫm tương phản.
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Ở phần cuối của đường coachline trên vè chắn bùn phía trước, các nghệ nhân đã khéo léo lồng ghép chi tiết điểm xuyết màu Trắng Arctic White, hiện lên con số "4". Đây là chi tiết gợi nhớ đến vị trí xuất phát của Charles Rolls trong cuộc đua, đồng thời cũng đại diện cho 4 vòng đua mà ông đã hoàn thành xuất sắc trong thời gian 4 giờ 6 phút.
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Những thay đổi mang tính đột phá xuất hiện bên trong khoang cabin, nơi sở hữu sự hòa quyện đỉnh cao giữa hai tông màu da Đen và Nâu thẫm. Phối màu quý tộc này là các tấm ốp bằng sợi kỹ thuật số cấu trúc carbon đặc trưng của dòng Black Badge, kết hợp với các đường chỉ khâu và đường viền ghế màu Nâu tương phản tỉ mỉ.
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Chiếc sedan siêu sang này được trang bị tấm thảm lót bằng len cừu màu vàng Mocassin sang trọng. Họa tiết thêu tay mô phỏng sơ đồ đường đua Isle of Man Short Highroads Course đặt trang trọng ở vị trí giữa hai hàng ghế sau, được thêu hoàn toàn bằng chỉ màu trắng.
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Bên cạnh đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Black Badge Tourist Trophy độc nhất vô nhị này cũng có các chữ ký và thông điệp màu bạc được khắc trên các tấm ốp nội thất.
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Ghost độc bản này còn sở hữu các cửa gió điều hòa độc nhất vô nhị với các chi tiết chạm khắc tinh xảo liên quan trực tiếp đến chiếc xe đua năm 1906 như biển số đăng ký AX157, số khung 26350B, ngày diễn ra cuộc đua và tọa độ chính xác của vạch đích.
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Số khung này cũng xuất hiện tại bệ cửa phát sáng, khắc dòng chữ khẳng định “Homage to Chassis No. 26350B”.Theo Rolls-Royce, đây là một dự án ủy quyền cá nhân hóa bespoke ở mức độ cao cấp nhất, vì vậy đồng nghĩa đây là phiên bản độc nhất trên thế giới.
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Bên dưới nắp ca-pô của Black Badge Ghost vẫn giữ nguyên khối động cơ tăng áp kép V12 dung tích 6.75L huyền thoại, sản sinh công suất 591 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.
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Sức mạnh khổng lồ này được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, mang khả năng vận hành uy lực nhưng êm ái như một "thảm bay" đích thực. Mức giá xe Ghost Black Badge Tourist Trophy hiện chưa được hé lộ.
Video: Giới thiệu Rolls-Royce Black Badge Ghost Series II.
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