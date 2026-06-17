Bánh mì thịt gây ngộ độc hàng loạt ở Đồng Tháp

Ngày 17/6, UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, trưa 16/6, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho tiếp nhận thông tin về nhiều trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn bánh mì thịt. Các bệnh nhân này lần lượt được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện Quân y 120 và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho.

Đến 14h cùng ngày, qua xác minh, ghi nhận 22 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, Bệnh viện Quân y 120 tiếp nhận đông nhất với 14 ca, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho mỗi nơi điều trị 4 ca.

Các bệnh nhân nhập viện đều có chung các triệu chứng chính của ngộ độc thực phẩm như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Ảnh: Bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, tất cả các bệnh nhân trên đều nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt mua tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37, trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã lập đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở này tạm ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh kể từ 19h ngày 16/6, cho đến khi có kết quả chính thức.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần lựa chọn thực phẩm bảo đảm vệ sinh, có nguồn gốc rõ ràng. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bánh mì có nhiều thành phần dễ phát sinh vi khuẩn

Trao đổi với PV báo Tri thức và Cuộc sống, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, bánh mì có nhiều thành phần dễ phát sinh vi khuẩn như patê, thịt nguội, đồ chua, rau sống… Một sai sót nhỏ trong khâu chế biến hay bảo quản cũng có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn và gây ra ngộ độc. Tuy nhiên, mối lo ngại mất an toàn thực phẩm không chỉ ở bánh mì mà rộng hơn là ở loại hình thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Thực tế, dù không yêu cầu thức ăn đường phố phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhưng địa phương vẫn quản lý và người bán hàng phải cam kết tuân thủ. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở bất kỳ khâu nào: nhập nguyên liệu, sản xuất, chế biến, bảo quản; do người bán hoặc yếu tố khách quan. Vì thế, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, quan trọng nhất là xây dựng cơ chế giám sát chủ động, đánh giá nguy cơ, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định an toàn thực phẩm.