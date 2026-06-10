Chống thực phẩm hư hỏng và ngộ độc mùa nắng nóng: khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản số 1048/ATTP-PCTTR ngày 9/6, gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian qua xuất hiện nhiều nguy cơ liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc và các hoạt động quảng cáo sai sự thật. Vì vậy, các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Tập trung kiểm soát các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao

Cơ quan chức năng cần tập trung kiểm soát các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Tăng cường công tác truyền thông theo hướng thiết thực, dễ hiểu, đúng nhóm nguy cơ; Nội dung truyền thông giúp người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận biết, lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ ô nhiễm chéo, hư hỏng thực phẩm và ngộ độc tại bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm hết hạn, bao gói biến dạng, phồng, bẹp, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có màu sắc, mùi vị bất thường; đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong bảo đảm vệ sinh nơi chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Tăng cường hậu kiểm, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm

Các địa phương tiếp tục kiểm tra, hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ; trong đó ưu tiên kiểm tra tại bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng. Nội dung kiểm tra đi vào thực chất, tập trung vào điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, hợp đồng cung cấp thực phẩm, điều kiện bảo quản, hạn sử dụng, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm và kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Y tế:

Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành y tế, công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nhất là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại 1 cơ sở kinh doanh. Ảnh minh họa/nguồn báo PNVN

Theo các chuyên gia, việc siết chặt quản lý thực phẩm giả và tăng cường hậu kiểm không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn giúp tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp sản xuất chân chính.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng và phát triển nhanh, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng được xem là yếu tố then chốt để ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận, bảo đảm an toàn thực phẩm và củng cố niềm tin của người dân đối với thị trường.