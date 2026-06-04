3 chủ cơ sở dùng hóa chất cấm sản xuất gần 1000 tấn giá đỗ,chuyên gia nói gì?

Khởi tố và bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất cấm

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Các đối tượng gồm: Chu Trọng Hân (sinh năm 1976, ở phường Vân Hà), Lê Thị Hoan (sinh năm 1978, ở phường Nếnh) và Thân Văn Trưởng (sinh năm 1981, ở xã Lạng Giang).

Trước đó ngày 23/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở sản xuất của những người trên đang có hành vi sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (viết tắt là 6-BAP, tên thường gọi là "nước kẹo") để sản xuất giá đỗ.

Số lượng giá ngâm hóa chất bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là hóa chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất đựng bên trong 971 lu nhựa.

Tại cơ quan công an, các bị can khai dùng hóa chất 6-BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít rễ và khó hư hỏng. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, 3 cơ sở đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất của Lê Thị Hoan. Ảnh: Bộ Công an

Chuyên gia cảnh báo, sử dụng giá đỗ chứa hóa chất cấm ảnh hưởng sức khỏe

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS. TS, NGƯT Nguyễn Duy Thịnh - nguyên Giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, hoạt chất 6-benzylaminopurine thực chất là chất kích thích tăng trưởng tế bào, giúp kích thích tăng trưởng thực vật. Khi sử dụng hoạt chất này vào làm giá đỗ sẽ rút ngắn thời gian sản xuất, giúp cọng giá đỗ trắng, mập và bắt mắt người tiêu dùng hơn.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, chuyên gia công nghệ sinh học và thực phẩm Nguyễn Duy Thịnh cảnh báo, người tiêu dùng nên mua sử dụng cái gì thuộc về tự nhiên sẽ tốt cho sức khoẻ, còn nhân tạo sẽ không tốt, đặc biệt là những loại thực phẩm có sử dụng hoá chất độc hại sẽ tác động đến hệ thần kinh của người già, trẻ em, người bệnh tật, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, tạo tác động xấu về cơ tim, nhất là với trẻ em trong bụng mẹ. Kể cả người khoẻ mạnh, ăn thực phẩm chứa hoá chất vào người đều ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

Chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên chọn mua những nơi có uy tín, đáng tin cậy, hợp vệ sinh và còn thời hạn sử dụng. Nên bảo quản thực phẩm trong điều kiện nhiệt độ thích hợp để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển.