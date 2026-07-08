Anh bất ngờ loại biên sớm trực thăng đa năng AH1 Wildcat

Trong quá trình hiện đại hóa nhanh đến chóng mặt của các lực lượng đường không, các phương tiện không người lái đã khiến cho nhiều khí tài hiện đại nhanh chóng trở nên lạc hậu.

Nạn nhân mới nhất là dòng trực thăng đa năng AH-1 Wildcat của nước Anh. Mặc dù mới được biên chế chính thức cho Lục quân Anh vào năm 2014, chiếc trực thăng hiện đại này đã bị Bộ Quốc phòng Anh ra quyết định loại biên.

Trực thăng AH-1 Wildcat của Anh phóng thử tên lửa đa năng Marlet.

Quyết định tương ứng đã được đưa vào Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng mới, trong đó quy định việc chuyển đổi quy mô lớn sang các hệ thống không người lái. Việc loại biên trực thăng Wildcat AH1 khỏi Quân đội Anh sẽ bắt đầu vào năm 2027.

Những chiếc trực thăng này thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát trên không, vận tải hạng nhẹ, chỉ huy và kiểm soát, cũng như hỗ trợ hỏa lực mặt đất. Chúng được đưa vào phục vụ trong Quân đội Anh từ năm 2014.

Thay vì các phương tiện có người lái, giới chức quân sự Anh dự định sẽ tích cực sử dụng các hệ thống máy bay không người lái hơn.

Bộ Quốc phòng Anh tin chiến trường hiện đại, đặc biệt là kinh nghiệm từ cuộc chiến Ukraine cho thấy hiệu quả và khả năng sống sót cao hơn đáng kể của máy bay không người lái khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Lục quân Anh vận hành 34 trực thăng Wildcat AH1. Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia sở hữu 28 máy bay phiên bản HMA2, được trang bị radar Seaspray và có khả năng sử dụng tên lửa Martlet và Sea Venom.

Một chiếc trực thăng AH1 Wildcat thuộc Trung đoàn Không quân Lục quân số 1.

Bộ Quốc phòng Anh vẫn chưa công bố điều gì sẽ xảy ra với các trực thăng sau khi chúng được cho ngừng hoạt động. Một phương án khả thi là chuyển giao cho hạm đội sau khi hiện đại hóa lên trình độ gần với HMA2.

Nếu không tìm ra giải pháp tối ưu, Phi đoàn 847, hiện đang sử dụng trực thăng AH1 Wildcat để hỗ trợ các đơn vị Thủy quân lục chiến Hoàng gia, có thể sẽ không còn tồn tại.

Sau khi những chiếc Wildcat ngừng hoạt động, Hàng không Lục quân Anh sẽ chỉ còn trực thăng tấn công AH-64E Apache và một số lượng nhỏ máy bay lên thẳng Dauphin AH1, dùng để hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm.

Đồng thời các máy bay lên thẳng vận tải AW149 thế hệ mới thuộc chương trình Trực thăng hạng trung tương lai sẽ do Không quân Anh vận hành, chứ không phải Lục quân.

Trước đó ít lâu, Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cũng đã chính thức cho ngừng hoạt động toàn bộ trực thăng đa năng Puma.

Trực thăng AH1 Wildcat phóng tên lửa Martlet diệt gọn mục tiêu trên biển.