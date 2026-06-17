[GALLERY] Trực thăng nặng 450g nhưng có thể trinh sát liên tục 1 tiếng

Một loại micro-drone mới của Teledyne FLIR Defense được thiết kế để cung cấp khả năng trinh sát liên tục và mở rộng nhận thức tình huống vượt ra ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Được đặt tên là Black Recon, chiếc drone này nặng chưa đến 450 gram (khoảng một pound), có thời gian bay liên tục từ 50 đến 60 phút mỗi lần và đạt tốc độ tối đa lên tới 90 km/giờ (56 dặm/giờ).

Thiết bị mang theo cả cảm biến nhiệt và cảm biến hình ảnh thông thường để truyền tải hình ảnh và dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực, đồng thời tích hợp hệ thống Định vị Quán tính Thị giác (Visual Inertial Navigation) phục vụ các nhiệm vụ không phát sóng vô tuyến.

Các cảm biến tiên tiến và công nghệ điều hướng bằng hình ảnh còn cho phép vận hành trong môi trường bị chặn tín hiệu định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS).

Nền tảng này tương thích với nano-drone Black Hornet 4 và hỗ trợ các module nhiệm vụ tùy chọn nặng 100 gram (0,22 pound), bao gồm cả các tải trọng trong tương lai để phát hiện chất nguy hại.

Được phát triển dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt về kích thước, trọng lượng và công suất, hệ thống này tận dụng các công nghệ cảm biến từ danh mục nano-drone của công ty.

Thiết bị cũng hướng tới việc sử dụng trong các nhiệm vụ triển khai từ xa cho lực lượng thực thi pháp luật, an ninh biên giới và vành đai, giám sát hạ tầng trọng yếu và tuần tra trên biển.

“Black Recon đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực trinh sát tích hợp cho lực lượng mặt đất,” Tiến sĩ JihFen Lei, Chủ tịch Tập đoàn Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Teledyne kiêm Phó Chủ tịch cấp cao của Teledyne Technologies, cho biết.

Bằng cách tích hợp khả năng phóng, thu hồi và sạc tự động ngay trên phương tiện, chúng tôi mang đến cho người vận hành nhận thức tình huống liên tục, tiếp cận thông tin tình báo nhanh hơn và tăng cường bảo vệ trong các nhiệm vụ cường độ cao.

Được thiết kế để tích hợp với các phương tiện quân sự và hạ tầng cố định, hệ thống này cho phép kíp vận hành triển khai, điều khiển và thu hồi tối đa ba thiết bị bay không người lái (UAV) một cách tự động.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi drone sẽ tự động quay về bệ phóng để được thu hồi, kết nối và sạc lại. Điều này cho phép duy trì gần như liên tục hoạt động thu thập thông tin, giám sát và trinh sát (ISR) trong khi nhân sự vẫn ở trong các phương tiện được bảo vệ an toàn.

Teledyne FLIR Defense cho biết, Black Recon mở rộng phạm vi giám sát vượt ra ngoài tầm tác chiến thông thường, cho phép theo dõi mục tiêu liên tục, phát hiện mối đe dọa nhanh hơn và rút ngắn chu trình ra quyết định.

Năng lực giám sát đáng gờm của hệ thống UAV siêu nhỏ.